Наши предки делали бусы из морских раковин уже 150 тысяч лет назад, выяснили археологи

Недалеко от марокканского города Эс-Сувейра в одной из пещер археологи обнаружили обработанные человеком морские ракушки - в них были проделаны отверстия. Эти предметы, по мнению экспертов, являются на сегодняшний день самыми старыми ювелирными украшениями из всех известных. Возраст "бижутерии" - от 142 до 150 тыс. лет, сообщает интернет-портал DailySabah.

33 бусинки, сделанные из раковин морских улиток длиной в полдюйма, были обнаружены во время раскопок с 2014 по 2018 год возле устья пещеры Бизмун, примерно в 10 милях от берега от прибрежного города Эс-Сувейра.

По мнению Абдельджалила Бузуггара, одного из археологов, нашедших бусины, данные ювелирные украшения имеют огромнейшую историческую ценность. Большинство из них покрыты искусственно нанесенными символами. По мнению ученого, эти знаки могут являться прямым подтверждением того, что люди, изготовившие данную "бижутерию", уже владели языком общения.

Подобные украшения археологи находили на Ближнем Востоке и в Африке, но они были не такими старыми.

"Люди искали один и тот же тип ракушек, похоже, что они чем-то делились, возможно, это был язык. Эти украшения путешествовали на большие расстояния", – считает ученый

«Бусины, вероятно, были частью того, как люди выражали свою идентичность с помощью одежды. Они — верхушка айсберга для такого рода человеческих качеств. Они показывают, что он присутствовал даже сотни тысяч лет назад и что люди были заинтересованы в общении с большими группами людей, чем их ближайшие друзья и семья», — рассказал Стивен Л. Кун, профессор антропологии в Университете штата Аризона.

В каждой бусине было просверлено отверстие, предположительно, для того, чтобы украшения можно было повесить на веревочки или одежду или, возможно, носить как серьги или ожерелья. Многие из них имеют

«Мы не знаем, что они имели в виду, но это явно символические объекты, которые были развернуты таким образом, чтобы их могли видеть другие люди», — добавил Кун.