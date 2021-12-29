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Общество / Технологии

Киевская школьница Виктория Виджак стала лучшим мозговедом мира

10:00, 29 дек 2021
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Киевская школьница Виктория Виджак стала лучшим мозговедом мира

Украинская школьница Виктория Виджак, которая учится в Киеве, стала лучшим мозговедом мира. Она завоевала первое место на международном соревновании по нейронаукам International Brain Bee, которое состоялось в рамках виртуальной конференции Американского общества нейронаук, сообщает пресс-служба Института физиологии имени А. Богомольца.

Ученица 11 класса 125 школы Киева, как и все остальные участники мероприятия, принимала участие в соревновании онлайн (из-за пандемии). Украину на соревновании школьников по нейронаукам представлял еще один победитель национального Нейроконкурса - Остап Шейка, студент 2 курса Ивано-Франковского национального медицинского университета.
Участникам соревнования подготовили сложные теоретические вопросы, они должны были определять структуры на изображениях препаратов мозга и устанавливать диагнозы пациентов по видеозаписям с историями их болезней. На финальном этапе юные мозговеды отвечали на вопросы перед ведущими учеными мира, которые были в жюри. 
"В этом сложном марафоне Виктория показала лучший результат! А вдобавок ее отметили специальным призом за наивысший результат в нейроанатомии и нейрогистологии", - сообщили в пресс-службе. 
Результат школьницы стал лучшим результатом Украины за все 10 лет участия страны в этом соревновании. Девушка стала лучшей среди представителей 31 страны.
УНИАН

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