Киевская школьница Виктория Виджак стала лучшим мозговедом мира

Украинская школьница Виктория Виджак, которая учится в Киеве, стала лучшим мозговедом мира. Она завоевала первое место на международном соревновании по нейронаукам International Brain Bee, которое состоялось в рамках виртуальной конференции Американского общества нейронаук, сообщает пресс-служба Института физиологии имени А. Богомольца.

Ученица 11 класса 125 школы Киева, как и все остальные участники мероприятия, принимала участие в соревновании онлайн (из-за пандемии). Украину на соревновании школьников по нейронаукам представлял еще один победитель национального Нейроконкурса - Остап Шейка, студент 2 курса Ивано-Франковского национального медицинского университета.

Участникам соревнования подготовили сложные теоретические вопросы, они должны были определять структуры на изображениях препаратов мозга и устанавливать диагнозы пациентов по видеозаписям с историями их болезней. На финальном этапе юные мозговеды отвечали на вопросы перед ведущими учеными мира, которые были в жюри.

"В этом сложном марафоне Виктория показала лучший результат! А вдобавок ее отметили специальным призом за наивысший результат в нейроанатомии и нейрогистологии", - сообщили в пресс-службе.

Результат школьницы стал лучшим результатом Украины за все 10 лет участия страны в этом соревновании. Девушка стала лучшей среди представителей 31 страны.

УНИАН



