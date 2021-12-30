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Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность

09:00, 30 дек 2021
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Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность

Россия продолжает нагнетать напряженность, придумывая и распространяя фейки об Украине. Накануне Рождества и новогодних праздников в российских СМИ появились сообщения об иностранных ЧВК на территории Украины и о том, что они готовят химические теракты в Донецкой области и в ОРДЛО. В Министерстве обороны Украины опровергают информацию о нахождении на контролируемой правительством территории страны частных военных компаний а также о доставке на территорию государства химоружия. Соответствующий комментарий представителя Центра оперативного информирования, полковника Леонида Матюхина обнародовали на сайте МОУ.

“В Украине нет никаких частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, что на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Так же не соответствует действительности и другое утверждение о якобы “доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман”, — сообщил спикер МОУ.
Как подчеркивает Матюхин, единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям идет от российских оккупационных войск, что нарушают режим прекращения огня, убивают украинских граждан и блокируют работу международной миссии.
“Война против Украины включает не только вооруженную агрессию, но и гибридный компонент — информационные операции. Российская Федерация ранее уже прибегала к подобной дезинформации. Стоит вспомнить фейки распространенные в 2018 году о так называемых “синих кадках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке". Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле”, — заявили в Центре.
Спикер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уважают международное гуманитарное право, придерживаются Минских договоренностей и держат оборону своих рубежей.

* * *
Украина разработала План обороны на случай вторжения российских войск. Это - детальный алгоритм действий для каждого института и структуры, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Апостроф TV.
Данилов утверждает, что впервые в истории Украины в обороне страны будут задействованы все органы. В частности центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и другие институции.
"Раньше План обороны - это был только Генштаб, Вооруженные силы и группы, относящиеся к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны - более широкий документ. Все ведомства, которые имеют к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут принимать в этом участие[…] Все будут вовлечены в этот вопрос", - сказал Данилов.
Также он добавил, что "война - это дело всех".
"И такого, что одни органы будут привлечены, а другие "будут наблюдать, чем все это закончится", не может быть. Так было в свое время, когда Российская Федерация через своих агентов оказала тотальное влияние на наш сектор обороны, когда у нас министром обороны был гражданин Российской Федерации, и даже не один", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, в случае вторжения России Украина будет сама себя защищать, но для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал перспективы реализации Минских соглашений. Как он подчеркнул в эфире канала 1+1, Украина готова выполнить минские соглашения, но при этом РФ должна выполнить свои обязательства.
Глава МИД Украины пояснил, что от российской стороны ожидают реализации договоренностей саммита в Нормандском формате 2019 года в сфере безопасности.
По его словам, Украина не отказывается от выполнения минских соглашений и готова двигаться по пути их реализации.
"Но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтобы выполнить хотя бы договоренности Парижского саммита 2019 года", - сказал Кулеба.
Глава украинского внешнеполитического ведомства пояснил, что контрольно-пропускные пункты въезда-выезда с украинской стороны открыты, а с противоположной – закрыты. Кроме того, обмен заложниками заморожен, прекращения огня не происходит.
"Украина чвою часть выполнила и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого – с безопасности", – добавил Кулеба.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина не пойдет на главное требование России – переговоры с так называемыми представителями российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР". Москва является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.
Пример Молдовы, которая согласилась на условия россиян – пошла на переговоры с сепаратистами и провозгласила внеблоковый курс – показывает бессмысленность односторонних уступок Москве, подчеркнул он.

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Сопротивляться российскому агрессору в случае широкомасштабного вторжения готово больше половины украинцев. Каждый третий наш соотечественник готов взять оружие в руки, чтобы защитить свой дом от агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии. 
В свете увеличения информации о том, что Россия не уменьшает количество своих войск на украино-российской границе социологи в начале декабря поинтересовались у украинцев, готовы ли они оказывать сопротивление в случае нового витка российской агрессии. Вопрос касался возможности дать отпор гражданами полномасштабному вторжению со стороны РФ.  
Как показали результаты опроса 33,3% наших соотечественников готовы оказывать вооруженное сопротивление. То есть, фактически каждый третий готов взять в руки оружие, чтобы защищать от агрессора свою страну, город, село. 
Еще 21,7% украинцев готовы принимать участие в акция гражданского сопротивления. 
Если подытожить, то 55% граждан Украины готовы сопротивляться, если начнется полномасштабное вторжение со стороны РФ. 
Среди респондентов были и такие, которые выбрали ответ, что в случае начала военных действий выедут в более безопасную область или покинут страну. Украинцев, выбравших такой ответ — 13%. 
18% наших соотечественников не предпринимали бы никаких действий. 12% не смогли выбрать ни один из ответов. А 2% отказались ответить на поставленный вопрос. Если подытожить эту часть опроса, то почти 32 процента граждан Украины равнодушно относятся к независимости Ураины и к возможному ее поглощению Россией. 
Сomments.ua

* * *
На полигоне ВСУ состоялись огневые испытания новой украинской зенитной ракеты “РК-10”. Огневые испытания новой разработки КБ “Луч” - зенитной ракеты “РК-10” - ознаменовали собой появление у Украины собственной линейки ЗРК, которая заменит советские “Стрела-10”. Детали и кадры обнародовало издание Defence Express. Ракету в зенитном варианте испытали в декабре на одном из полигонов украинской армии. Она задумывалась как универсальное средство уничтожения вражеских целей в воздухе, на земле и воде. Судя по результатам, разработчики близки к реализации своей цели. Ожидается, что РК-10 станет орудием защиты украинских военных в так называемой “ближней зоне”. В ракете разработчики использовали новое аэродинамическое решение, разместив рулевые поверхности в носовой части. Управляет полетом лазерный луч, что крайне непривычно в таком виде вооружения. Зачастую в зенитных ракетах используются инфракрасные головки самонаведения, которые летят на тепло двигателей вражеской техники. Однако в последнее время появилось множество решений по защите от ракет такого типа, например, тепловые ловушки. Лазер же позволяет избежать этой проблемы. Известно, что РК-10 сможет уничтожать цели на расстоянии около 12 км. Гендиректор КБ “Луч” Олег Коростелев отметил, что, благодаря конструкторским решениям, ракета сможет быть установлена на наземные, воздушные и морские платформы, в том числе на катера. Он назвал новую ракету “универсальным средством уничтожения целей”.
Диалог.UA


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