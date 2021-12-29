Двуличие РФ: грабят сами, но жалуются в международные инстанции на ограбленного

В декабре текущего года Россия увеличила поставки боевой техники и вооружения на временно неподконтрольные Украине территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает ГУР МОУ. Одновременно, Россия продолжает грабительские действия в Крыму и в то же время жалуется в международные инстанции об ущербе, якобы нанесенном Украиной.

По данным украинской разведки, Россия перебрасывала в ОРДЛО горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты. Кроме того, для скрытого снабжения имущества военного назначения Россия использовала так называемые «гуманитарные конвои МЧС ДНР».

В разведке добавили, что Россией значительно увеличена поставка в соединения и части НВФ боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях.

Также в подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.



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Однако при этом российские политики недовольны образом России как страны-агрессора, и настаивают, чтобы официальный Киев перестал ее так воспринимать, особенно в контексте переговоров по Донбассу. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«До тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессора, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров (по урегулированию конфликта в Донбассе) не будет, это однозначно», — сказал Суслов.

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Более того: ОРДЛО решили выставить Украине счёт.

Так называемая «общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного ВСУ» сообщила, что сумма экономического ущерба, нанесенного «экономике ДНР» с начала войны превышает 420 млрд рублей, что равно 5 миллиардам долларов. Об этом сообщили в «аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР».

В так называемом «ведомстве» уточнили:

«Сумма экономического ущерба в результате военных действий со стороны ВСУ различным сферам жизнедеятельности ДНР превышает 420 млрд рублей».

По информации «комиссии», данный расчет не является окончательным, так как многие объекты находятся в зоне, "куда невозможно добраться".

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Рассказывая об ущербе, якобы нанесенном Украиной, Россия продолжает грабительские действия.

Так Керченский и Феодосийский морские порты, которые де-юре являются государственной собственностью Украины, передаются в федеральную собственность России. Об этом «глава» аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил во время итоговой пресс-конференции 28 декабря.

«Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и так далее», — сказал Аксенов.

По словам Аксенова, грузопоток через эти порты можно увеличить.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на первом саммите «Крымской платформы» 23 августа отметил, что убытки страны от российской аннексии Крыма составляют более 100 миллиардов долларов.

ДонПрес



