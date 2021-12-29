США, НАТО и ЕС поговорят с Россией по вопросам безопасности, но сдавать позиции не собираются

Официальные лица США и России 10 января проведут переговоры по вопросам безопасности, чтобы обсудить вызывающую беспокойство военную деятельность и противостоять растущей напряженности вокруг Украины, сообщает Reuters.

Представитель администрации Байдена объявил дату двусторонних переговоров - 10 января - и добавил, что Россия и НАТО, по всей видимости, проведут переговоры 12 января, а более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил эти даты и выразил надежду, что переговоры с США в Женеве положат начало процессу, который предоставит Москве новые гарантии безопасности со стороны Запада.

По информации Рябкова, заседание НАТО 12 января состоится в Брюсселе, а в переговорах 13 января примут участие базирующаяся в Вене Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, а также Россия, Украина и другие страны.

По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной, а также не размещать силы Альянса в странах Балтии.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ. Переговоры РФ и США ожидаются 10 января.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс по поводу продолжающейся российской агрессии, дальнейших действий Альянса и решительной поддержки Украины. Об этом он написал в Twitter.

Генсек НАТО и глава МИД Великобритании обсудили продолжающееся "неспровоцированное и необъяснимое" наращивание войск в Украине и у границ.

Столтегберг отметил, что действия НАТО являются оборонительными и пропорциональными, а Альянс открыт для диалога. Генсек напомнил, что созвал заседание Совета Россия-НАТО в январе.

Трасс в своем аккаунте сообщила, что по итогам разговора было согласовано, что НАТО решительно поддерживает Украину, а новое вторжение "дорого обойдется" России. Также Столтенберг и Трасс пришли к тому, что любой диалог должен строиться на полном уважении суверенитета Украины.

Трасс также созвонилась с высоким представитель ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, чтобы скоординировать общий ответ на наращивание российских войск.

Они тоже пришли к тому, что намерены оказывать скоординированную поддержку Украине, а любое вторжение будет иметь огромные последствия для РФ и дорого ей обойдется.

Но следует отметить, что, в случае вторжения России, Британия заявила, что вывезет своих немногочисленных военных инструкторов из Украины, хотя ранее заявляла, что пришлет в Украину более 600 военных для помощи.

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Соединенные Штаты Америки договорились с Госпогранслужбой о двух проектах поддержки украинских пограничников в общей сложности на сумму около $25 млн. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Первый проект, разработанный Госпогранслужбой совместно с посольством США в Украине – план совместных действий по реализации международной технической помощи в $20 млн.

Реализация этого проекта начнется в январе и будет продолжаться в течение года.

В рамках международной технической помощи подразделения ГНСУ, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью, получат современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальную защиту пограничников, обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи.

Второй проект разработан в рамках сотрудничества с Госдепартаментом США по программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ.

Он касается партнерской помощи Украине в укреплении инфраструктуры границы – ее обустройстве и развитии систем дистанционного наблюдения.

Объем финансирования этого проекта согласован в размере $4,5 млн.

По данным разведки в ноябре 2021 года Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь 2022-го. Ей грозят беспрецедентные санкции при вторжении.

27 декабря президент Джо Байден подписал масштабный законопроект об оборонной политике США на сумму $768,2 млрд, включающий $300 млн в помощь ВСУ.

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Германия передаст Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. С 2014 года Украина получила от союзника медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро, написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал он.

Резников добавил, что за последние семь лет в Германии пролечились 160 украинских военнослужащих.

По информации Милитарного, полевой госпиталь Role-2 очень важен для оказания помощи пострадавшим в случае боевых действий. В его условиях можно стабилизировать состояние раненого, а также прооперировать перед доставкой в больницу.

В этот тип госпиталя входят: палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционная, стоматология, лаборатории, радиологическое отделение.

В апреле 2021 года экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес сказал, что о реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали.

После визита на линию фронта в Украине один из двух лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы оказать Украине и военную помощь для сдерживания военной агрессии России – например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое.

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В Варшаве призвали Североатлантический альянс к укреплению восточного фланга в качестве сигнала для Москвы. Польша поставила жесткое условие РФ по диалогу с Западом.

РФ не будет принимать решения относительно того, какая страна должна вступить в НАТО. Десятая статья договора об Альянсе четко фиксирует, что подобные вопросы решают страны коллективного блока безопасности Запада и сама страна-претендент. Речь идет, в том числе, и о ситуации по поводу Украины. Если Москва хочет вести диалог с Западом, то можно поговорить также о Крыме и Донбассе. Нужно подать жесткие сигналы российскому государству, включая усиление восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марцин Пшидач.

В эфире телеканала TVP1 он сказал о том, что существуют четкие правила принятия новых участников НАТО. Россия не будет принимать решение по поводу того, какая страна должна присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Думаю, что это не будет предметом какой-либо углубленной дискуссии: это не Россия будет решать, кого НАТО будет принимать в свои ряды. В 10-й статье Договора о НАТО речь идет о возможности расширения Альянса, и это будут решать страны НАТО и страна, которая была бы кандидатом, то есть, например, Украина, и никакая другая страна", - отметил Пшидач.

По его словам, если бы Москва имела право голоса, то Польша могла бы и не оказаться в коллективном блоке безопасности Запада.

"Если Россия могла бы решать это, то Польша наверняка не присоединилась бы к НАТО в 1999 году", - напомнил дипломат.

Также он уточнил, что стремление РФ к диалогу с НАТО является положительным сигналом, поскольку в последние два года россияне не стремились к диалогу с блоком. Можно обсудить вопросы Крыма, Донбасса, минских договоренностей и другие ситуации, которые связаны с действиями Москвы, направленными на дестабилизацию.

"Если Россия хочет дискутировать о Восточной Европе, то есть пространство для дискуссии. Можно говорить о Донбассе, о Минских договоренностях, о Крыме, дестабилизационных действиях России на Южном Кавказе, в частности, в контексте Грузии. Есть целый ряд тем, которые можно в дипломатических рамках поднимать с Россией и сохранять мир", - отметил Пшидач.

Замглавы польского МИД добавил, что Запад может подать России четкие сигналы, среди которых укрепление восточного фланга Североатлантического альянса.

"Если есть возможность защитить мир без политики умиротворения (агрессора) без отступления, то эту возможность нужно использовать. Вместо этого нужно помнить, что с другой стороны актор агрессивен и будет хотеть вести агрессивную политику", - подчеркнул Марцин Пшидач.

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Напомним: в МИД РФ опубликовали две инициативы относительно урегулирования кризиса между Россией и Западом. Это проекты соглашения США и РФ по гарантиям безопасности и договора о мерах обеспечения безопасности Штатов, РФ и Североатлантического альянса.

Среди требований России выделяются два пункта: гарантии по нерасширению НАТО на восток и невступление Украины в коллективный блок безопасности Запада.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что США не будут вести переговоры с Россией по вопросам безопасности без участия Евросоюза и стран-партнеров. Причем Вашингтон не готов к компромиссам по вопросам, связанным с ограничением права государств на ведение собственной суверенной политики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что переговоры Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности в Европе запланированы на январь.

ИнфоКава по матриалам СМИ