Россия - угроза для Украины: Зеленский утвердил стратегию информбезопасности и подписал фейковый указ (Дополнено)

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины, в которой информполитика России определяется как угроза для Украины и других стран. Соответствующий указ №685/2021 опубликован на сайте главы государства. Так же, в соответствии Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против украинских телеканалов "Первый незалежний" и UkrLive, связанных с Медведчуком, якобы принятый на заседании СНБО 28 декабря. В связи с этим указом назревает новый скандал.

Зеленский ввел с действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 октября 2021 года о стратегии информбезопасности. "Утвердить стратегию информационной безопасности", – говорится в указе.

Одной из глобальных угроз – для Украины и других демократических стран – в принятой стратегии названа информационная политика России.

"Специальные информационные операции РФ направляются на ключевые демократические институции (в частности, избирательные), а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия в Украине и других демократических государствах", – говорится в стратегии.

Как отмечается, применяемые Россией технологии гибридной войны против Украины, включая модели и механизмы информационного вмешательства, распространяются на другие государства, быстро адаптируясь к локальным контекстам и регуляторным политикам.

"Ограничительные меры (санкции) и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение являются одним из действенных механизмов ответа на дезинформационную активность РФ как государства-агрессора", – сказано в стратегии информбезопасности Украины.

Первыми в списке национальных угроз названы информационное влияние России как государства-агрессора на украинцев, а также информационное доминирование РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Контроль за выполнением решения СНБО о стратегии информбезопасности Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Источник: liga.net

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Также Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО якобы от 28 декабря против двух украинских телеканалов “Первый независимый” и UkrLive. Указы опубликованы на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - сказано в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

“В соответствии со статьей 5 Закона Украины „О санкциях“ Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к юридическим лицам согласно приложению”, — говорится в сообщении.

Согласно указу, санкции налагаются на:

— Медиахолдинг “Новости”;

— “Тайм Медиа”;

— “Телепространство”.

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, “112 Украина”, “Первый независимый ” и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука — Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на пользование радиочастотами, блокировку активов и ведение любой деятельности в Украине. Санкции ввели на 5 лет.

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Журналисты обратили внимание, что Зеленский ввел в действие санкции, якобы принятые на заседании СНБО 28 декабря, хотя в этот день никакого заседания не было: оно было официально перенесено на 30 декабря в связи с расширением повестки.

Тарас Березовец обращавт внимание общественности на то, что данный указ является подложным, сфальсифицированным и преступным, поскольку никакого решения об этих каналах на самом деле СНБО не принимал, поскольку заседания не было.

Похоже, назревает новый скандал, теперь уже с уголовным душком.