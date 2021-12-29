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Для Украины растет угроза с Азовского моря: ВСУ укрепляют боеспособность

15:00, 29 дек 2021
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Для Украины растет угроза с Азовского моря: ВСУ укрепляют боеспособность

Азовское море является "очень тяжелым местом" в плане стратегии военных действий в случае эскалации со стороны РФ. Именно с этой точки, а не с суши, российские военные могут начать новое наступление на Украину, в связи с чем ВСУ укрепляют боеспособность в указанном регионе.

Об опасности, исходящей со стороны Азовского моря, The Washington Post высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Американское издание написало, что Азов "является единственным местом, где силы двух стран ежедневно подвергаются риску прямого конфликта".
"А поскольку в море нет границы, российский флот может подойти к украинскому берегу настолько близко, насколько пожелает, что, возможно, делает юго-восточные приморские города Украины наиболее уязвимыми в стране", – заявляется в статье.
Как отметил Данилов, украинской армии будет чем противостоять российским военным, если те начнут атаку с Азовского моря. Это, в частности, крылатые ракеты наземного базирования "Нептун".
Ожидается, что первый дивизион этого ракетного комплекса в ближайшее время станет на боевое дежурство.
При этом в The Washington Post напомнили, что в 2014 году с началом агрессии РФ Украина потеряла 70% своего военно-морского флота.
Добавим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает: если Россия решиться на масштабное наступление на Украину, для давления на южные украинские города она будет использовать свои военные силы в Азовском море. В этом регионе у РФ есть преимущество, признал дипломат.
На брифинге 22 декабря Данилов рассказал, что на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч российских военных. Еще более 143 тысяч – за 400 км.
По его словам, Украина готова дать отпор стране-агрессору в случае новой атаки. Секретарь СНБО уверен, что оружия у ВСУ и в обычных граждан для этого хватит.


Оbozrevatel


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