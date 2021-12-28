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В Украине представили первый военно-транспортный самолёт Ан-178

22:50, 28 дек 2021
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В Украине представили первый военно-транспортный самолёт Ан-178

28 декабря Государственное предприятие «Антонов», входящее в состав Укроборонпрома, продемонстрировало первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001, предназначенный для проведения сертификационных испытаний. В мероприятиях по случаю завершения строительства и передачи на испытания этого самолета приняли участие профильные члены правительства и высшее военное руководство государства.

Ан-178-100Р №001 – это самолет нового поколения, созданный на базе современных мировых информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики самолета, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.

Военно-транспортный Ан-178 может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В программе создания Ан-178-100Р участвуют более 30 украинских предприятий, освоивших изготовление 177 комплектующих изделий для этого самолета.

В частности, впервые в Украине ГП «АНТОНОВ», НТК «Экран», ЧАО «ФЭД», ГП «ХАКБ» разработали и внедрили современную систему электронного управления самолетом, систему управления механизацией крыла. ГП «ПО «Южный машиностроительный завод» наладило выпуск основных стоек шасси. В оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.

При реализации программы Ан-178-100Р проведен большой объем работ по обеспечению качественно нового уровня всех систем самолета, в частности гидравлической системы, систем управления самолетом, электроснабжения, кондиционирования воздуха и т.д. В конструкцию самолета внесены изменения с целью обеспечения функции десантирования людей и грузов, а также выполнения других задач Министерства обороны Украины.

Государственный заказ на строительство трех самолетов ГП «АНТОНОВ» получил в конце декабря 2020 года.

Построение самолетов для нужд ВСУ осуществляется согласно планам. Полностью завершено строительство планера первого из трех заказанных самолетов. С опережением сроков сложен фюзеляж, крыло, хвостовое оперение второго Ан-178-100Р, начата сборка планера этой машины.

«Событие... стало возможным благодаря слаженной работе коллектива «АНТОНОВ». Можно с уверенностью сказать, что этот труд был самоотверженным, ведь он не прекращался даже в период усиления пандемии. Благодарю каждого сотрудника предприятия и наших партнеров! Впереди много работы, но уверен, что вместе мы выполним все задачи, направленные на оснащение Вооруженных Сил Украины новыми транспортными самолетами!», – отметил генеральный директор ГП «АНТОНОВ» Сергей Бычков.

Известно, что самолет Ан-178-100Р предназначен для:

перевозки людей;

перевозки спецсредств, техники и других материальных средств и грузов;

десантирования специальной техники и парашютистов; медицинской эвакуации раненых и пострадавших;

Источник: ГП "Антонов" 

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