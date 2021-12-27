МИД РФ предупредило США: "Мы не блефуем и у нас есть план на случай отказа"

Россия продолжает настаивать, чтобы решение саммита НАТО 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии было отозвано. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". Он также предупредил, что у России есть план на случай, если США и НАТО откажутся от предоставления гарантий.

"Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО..., когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься", – сказал он.

Также он заявил, что МИД РФ настаивает на срочности рассмотрения данного вопроса.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры США и России по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних праздников.

“С Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по вопросам безопасности - ред.), который состоится сразу по завершению новогодних каникул", — заявил Лавров.

Он добавил, что оттягивать переговоры является недопустимым, несмотря на то, что Россия не выдвигает ультиматумов в этом вопросе. Лавров подчеркнул, что основным переговорщиком по теме гарантий безопасности с Россией является американская администрация.

“Главное, это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечной дискуссии, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени. Мы никаких ультиматумов не выдвигаем”, — заявил он.

Глава российского МИДа Сергей Лавров также заявил, что вступление России в НАТО невозможно, поскольку “Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников” на международной арене.

УНН



