Правда о кофе: помогает в профилактике диабета, влияет на кости и волосы

Будь то привычная порция кофеина утром или эспрессо, который поможет пережить спад энергии в разгар рабочего дня, кофе для многих – те самые "боеприпасы", которые помогают держаться энергичным и бодрым до вечера. Тем не менее, со всех сторон только и слышно, что привычная для многих "чашка удовольствия" – вредная и для здоровья, и для красоты.

Так как же отличить правду от выдумки? The Times провела важные исследования, чтобы помочь в дальнейшем просвещении американцев, выпивающих более 2 миллиардов чашек кофе в год. Украинцам – любителям ароматного напитка эта информация тоже пригодится.

Так что же нужно знать о кофе?

1. Кофе и рак не связаны

По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), нет никакой связи между употреблением кофе и раком. Наоборот: ежемесячный медицинский журнал The Lancet Oncology обнаружил доказательства того, что употребление кофеина может помочь снизить частоту возникновения некоторых видов рака, таких как рак печени и рак матки.

2. Не стоит пить горячий кофе.

Ни один напиток, будь то кофе, горячий шоколад, зеленый чай нельзя пить "кипятком", так как это может вызвать риск рака пищевода.

При какой температуре лучше пить кофе? Подождите четыре минуты, чтобы напиток остыл – готово!

3. Кофеин помогает бороться с диабетом

По данным The Times, консультативный комитет по диетическим рекомендациям в США обнаружил, что употребление пары-тройки чашек кофе в день (не больше 400 мг) может уменьшить сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

Британский Институт научной информации о кофе обнаружил, что 3-4 чашки снижают вероятность диабета 2 типа примерно на 25 процентов по сравнению с теми, кто не пьет кофе.

Связь с диабетом и влияние на кости и волосы: названа правда о кофе, которую не все знаютВредная привычка или вполне здоровая? (фото: pexels.com)

4. "Предками" кофе были ягоды

Да, вы прочитали это правильно. Кофе происходит из семян ягоды, так что если вы не добавляете в него горсть шоколадной крошки, жирное молоко и взбитые сливки, то он вовсе не так уж вреден, как все привыкли думать.

6. Кофе не вредит костям и волосам

Вопреки распространенному мнению, кофе не выводит кальций из костей и не препятствует усвоению железа.

7. Стоит избегать легкой и быстрой обжарки кофе

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в таком кофе самый высокий уровень потенциально вредного химического акриламида, который обычно содержится в чипсах, что может привести к нескольким типам рака и неврологическим повреждениям.

8. Кофейные напитки уменьшают вероятность развития болезни Паркинсона

По словам сотрудника Королевского колледжа врачей общей практики доктора Сары Джарвис, у тех, кто пьет три чашки кофе с кофеином в день, вероятность развития болезни Паркинсона ниже.

Химическое соединение EHT, обнаруженное в кофе, в настоящее время рассматривается как средство от болезни Паркинсона, и было обнаружено, что кофе потенциально снижает белок, называемый бета-амилоидом, обнаруживаемый при деменции.

Вот и все! Как видите, несколько чашек кофе в конце концов не так уж и плохи.

Также помните, что добавление молока может снизить или исключить некоторые из лучших качеств кофе, поэтому постарайтесь, чтобы хотя бы один из ваших ежедневных кофе был черным.

Еlle



