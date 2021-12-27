Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции

Во Львов из Франции прибыли три новых вертолета AIRBUS H125 для Государственной пограничной службы. Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения и системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, сообщает Министерство внутренних дел.

Вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме, системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

Сообщается, что пограничное ведомство Украины имеет уже семь вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter. Первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.

Всего в рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине Госпогранслужба должна получить 24 новых вертолета Н125.

Ранее сообщалось, что полиция получила два вертолета из Франции.

Кореспондент



