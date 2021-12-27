Патрульная полиция ведет "тихую забастовку", требуя повышения зарплаты

В Украине проходит всеукраинская забастовка патрульной полиции в формате "максимальной толерантности к водителям-нарушителям". Об этом написала в Facebook львовская журналистка Виктория Балицкая. В МВД сообщения о страйке опровергали и называли "разгоном зрады".

Балицкая пояснила, что патрульные не удовлетворены уровнем зарплаты, и, поскольку полицейские не имеют права на забастовку, используют альтернативную форму протеста.

"Дорогие патрульные, уже почти неделю идет ваша тихая акция протеста против неудовлетворительного материального положения. И мы даже не уверены, что это широко известно в обществе. Кто не знает, патрульные полицейские, используя свое право на устные замечания, проявляют максимальную толерантность и терпимость к водителям-нарушителям и ограничиваются замечаниями. На дорогах патрульные составляют только [протоколы по] ст. 130 и ст. 124 Кодекса об административных нарушениях, и, конечно, реагируют на вызовы, которые касаются уголовных правонарушений", – написала она.

26 декабря Балицкая опубликовала также коллективное обращение патрульных. В нем озвучены просьбы привязать размер должностных окладов работников полиции к уровню прожиточного минимума, как в других правоохранительных органах (НАБУ, ГБР, БЭБ), и установить на уровне не менее шести таких минимумов с добавлением надбавок за службу в ночное время, специальное звание, выслугу лет и другие предусмотренных законом. Также в обращении просят помочь полицейским средствами из госбюджета с ипотекой, а также обеспечить полицейских и членов их семей государственным страхованием жизни и здоровья.

"Каждый месяц обычный патрульный заступает 15–16 раз на смену, которая продолжается 14, а то и больше часов... Однако каждый месяц мы получаем денежное обеспечение чуть более 13 тыс. грн, сумма которого существенно не изменялась с 2019 года", – говорится в тексте.

Его авторы отмечают, что те, у кого нет собственного жилья рядом с работой, просто не в состоянии оплачивать аренду или горючее и ремонт автомобиля – а общественный транспорт не может доставить полицейских на смены, которые начинаются в 6.30 утра.

В обращении подчеркивается также, что закон запрещает полицейским заниматься другой оплачиваемой деятельностью, а график работы не оставляет им такой возможности физически.

О том, что с 20 декабря в Украине работники патрульной полиции планируют бастовать из-за низких зарплат и не штрафовать нарушителей на дорогах, за исключением нетрезвых водителей, писали еще в середине месяца "Львівські новини". Издание опубликовало призыв к страйку, который, по данным журналистов, распространялся по внутренним чатам патрульных. Отмечалось, что к забастовке готовы присоединиться патрульные из всех регионов Украины.

Однако официально изданию "Сегодня" в пресс-службе МВД заявили, что "ни о какой забастовке речи нет, нам бастовать нельзя". "Зрада" разгоняется в пабликах Харькова, Одессы и Львова", – уточняли в МВД.

Спикер МВД Артем Шевченко в комментарии "Сегодня" подчеркнул, что 20 декабря, день предполагаемого начала страйка – "это день украинской милиции", которая прекратила свое существование в 2015 году.

Напомним

Минимальная заработная плата с января 2021 года установлена в Украине на уровне 6 тыс. грн в месяц.

На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Киеве – 14,5 тыс. грн. Заявляется, что рабочий график предусматривает четыре выходных дня в неделю.

В Национальной полиции в конце июня этого года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.

В качестве способов повышения зарплат полицейских Монастырский в начале декабря предлагал распределять определенную часть штрафов за оформленные нарушения ПДД, а также анонсировал разработку модели, при которой полицейские могли бы "использовать внерабочее время для дополнительного заработка, например на охране определенных объектов".

Gordonua



