"Поддержать"
Тренды:
Новости
Правда о кофе: помогает в профилактике диабета, влияет на кости и волосы
МИД РФ предупредило США: "Мы не блефуем и у нас есть план на случай отказа"
В Финляндии запущен крупнейший ядерный реактор в Европе
Теперь в Украине есть добровольная команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей
Украина создаёт гарантированные мощности для импорта газа
Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции
Патрульная полиция ведет "тихую забастовку", требуя повышения зарплаты
Определены лучший спортсмен Европы и лучшие молодые футболисты мира
"Дачный сезон": полярные медведи поселились на заброшенной метеостанции
Что там в Гуте. Коротко про пятницу 24-го: бегство в Гуту, арест Порошенко и 10 шагов навстречу ОРДЛО
Рада запретила рекламировать Айкос, потому что приравняла их к обычным сигаретам
Пропала праздничная ёлка: её разыскивает контрразведка СБУ (Дополнено)
Кофеин способен улучшить реакцию и остроту зрения, обнаружили ученые
Верховный суд вызывает Зеленского по поводу иска, выдвинутого против него Порошенко
Всё о том, чего, от кого и каким образом хочет Путин: "железная" логика взрослого "волкодава"
Все новости
Общество / Власть и право

Патрульная полиция ведет "тихую забастовку", требуя повышения зарплаты

14:00, 27 дек 2021
100

Патрульная полиция ведет "тихую забастовку", требуя повышения зарплаты

В Украине проходит всеукраинская забастовка патрульной полиции в формате "максимальной толерантности к водителям-нарушителям". Об этом написала в Facebook львовская журналистка Виктория Балицкая. В МВД сообщения о страйке опровергали и называли "разгоном зрады".

Балицкая пояснила, что патрульные не удовлетворены уровнем зарплаты, и, поскольку полицейские не имеют права на забастовку, используют альтернативную форму протеста. 
"Дорогие патрульные, уже почти неделю идет ваша тихая акция протеста против неудовлетворительного материального положения. И мы даже не уверены, что это широко известно в обществе. Кто не знает, патрульные полицейские, используя свое право на устные замечания, проявляют максимальную толерантность и терпимость к водителям-нарушителям и ограничиваются замечаниями. На дорогах патрульные составляют только [протоколы по] ст. 130 и ст. 124 Кодекса об административных нарушениях, и, конечно, реагируют на вызовы, которые касаются уголовных правонарушений", – написала она. 
26 декабря Балицкая опубликовала также коллективное обращение патрульных. В нем озвучены просьбы привязать размер должностных окладов работников полиции к уровню прожиточного минимума, как в других правоохранительных органах (НАБУ, ГБР, БЭБ), и установить на уровне не менее шести таких минимумов с добавлением надбавок за службу в ночное время, специальное звание, выслугу лет и другие предусмотренных законом. Также в обращении просят помочь полицейским средствами из госбюджета с ипотекой, а также обеспечить полицейских и членов их семей государственным страхованием жизни и здоровья.
"Каждый месяц обычный патрульный заступает 15–16 раз на смену, которая продолжается 14, а то и больше часов... Однако каждый месяц мы получаем денежное обеспечение чуть более 13 тыс. грн, сумма которого существенно не изменялась с 2019 года", – говорится в тексте. 
Его авторы отмечают, что те, у кого нет собственного жилья рядом с работой, просто не в состоянии оплачивать аренду или горючее и ремонт автомобиля – а общественный транспорт не может доставить полицейских на смены, которые начинаются в 6.30 утра. 
В обращении подчеркивается также, что закон запрещает полицейским заниматься другой оплачиваемой деятельностью, а график работы не оставляет им такой возможности физически.
О том, что с 20 декабря в Украине работники патрульной полиции планируют бастовать из-за низких зарплат и не штрафовать нарушителей на дорогах, за исключением нетрезвых водителей, писали еще в середине месяца "Львівські новини". Издание опубликовало призыв к страйку, который, по данным журналистов, распространялся по внутренним чатам патрульных. Отмечалось, что к забастовке готовы присоединиться патрульные из всех регионов Украины.
Однако официально изданию "Сегодня" в пресс-службе МВД заявили, что "ни о какой забастовке речи нет, нам бастовать нельзя". "Зрада" разгоняется в пабликах Харькова, Одессы и Львова", – уточняли в МВД. 
Спикер МВД Артем Шевченко в комментарии "Сегодня" подчеркнул, что 20 декабря, день предполагаемого начала страйка – "это день украинской милиции", которая прекратила свое существование в 2015 году.

Напомним
Минимальная заработная плата с января 2021 года установлена в Украине на уровне 6 тыс. грн в месяц.
На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Киеве – 14,5 тыс. грн. Заявляется, что рабочий график предусматривает четыре выходных дня в неделю.
В Национальной полиции в конце июня этого года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.
В качестве способов повышения зарплат полицейских Монастырский в начале декабря предлагал распределять определенную часть штрафов за оформленные нарушения ПДД, а также анонсировал разработку модели, при которой полицейские могли бы "использовать внерабочее время для дополнительного заработка, например на охране определенных объектов". 
Gordonua

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Фото
Вчера, 19:00
Теперь в Украине есть добровольная команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей
Теперь в Украине есть добровольная команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей
Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции
Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции
"Дачный сезон": полярные медведи поселились на заброшенной метеостанции
"Дачный сезон": полярные медведи поселились на заброшенной метеостанции
Плавучему "умному" городу не страшны наводнения и ураганы
Плавучему "умному" городу не страшны наводнения и ураганы
Женщинам к призыву приготовиться: юрист о нововведении, а соцсети о приколах (Дополнено)
Женщинам к призыву приготовиться: юрист о нововведении, а соцсети о приколах (Дополнено)
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще