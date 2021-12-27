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Определены лучший спортсмен Европы и лучшие молодые футболисты мира

13:00, 27 дек 2021
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Определены лучший спортсмен Европы и лучшие молодые футболисты мира

Ведущий сербский теннисист Новак Джокович стал победителем в голосовании за лучшего спортсмена Европы по версии информационных агентств, а четыре юных украинских футболиста вошли в число лучших в мире.
 
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Сербский теннисист победил в голосовании, в котором принимали участие 26 информационных агентств. Джокович набрал 172 очка и на 39 очков опередил футболиста “Баварии” Роберта Левандовского. Третье место занял новый чемпион мира по автогонкам “Формулы-1” Макс Ферстаппен.
Примечательно, что награду “Спортсмен года” по версии информационных агентств традиционно организует Польское национальное агентство. Всего в голосовании участвует 26 информационных агентств.
В нынешнем сезоне Джокович выиграл три турнира серии “Grand Slam” из четырех. Это признание стало для серба четвертым в карьере.
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Четыре украинских футболиста включены в рейтинг лучших футболистов мира моложе 21 года по итогам 2021-го по версии "Foot Mercato".
В номинации за лучшего вратаря Анатолий Трубин из “Шахтера” (11 очков) уступил лишь голкиперу “Лидса” Илану Мелье (13 баллов). Также в списке лучших вратарей есть Руслан Нещерет (1 балл) с “Динамо”.
Среди лучших защитников — Илья Забарный (2 очка) с “Динамо”, а среди игроков атаки — хавбек “Шахтера” Михаил Мудрик (1 балл). Также в рейтинге есть бразилец “Шахтера” Тете (2 балла).
УНН

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