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Скандал / Криминал

Пропала праздничная ёлка: её разыскивает контрразведка СБУ

23:55, 23 дек 2021
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Пропала праздничная ёлка: её разыскивает контрразведка СБУ

Ни денег, ни елки – прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале.

Соломенской окружной прокуратурой г. Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО «Укрзалізниця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве на общую сумму около 5 млн гривен.
Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными Филиалом «Вокзальная компания» АО «Укрзалізниця», конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17.12.2021.
Однако 22.12.2021 в ходе проведения досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки.
В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.
Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СО полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины.
Прессслужба Киевской городской прокуратуры

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