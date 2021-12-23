Пропала праздничная ёлка: её разыскивает контрразведка СБУ

Ни денег, ни елки – прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале.

Соломенской окружной прокуратурой г. Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО «Укрзалізниця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве на общую сумму около 5 млн гривен.

Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными Филиалом «Вокзальная компания» АО «Укрзалізниця», конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17.12.2021.

Однако 22.12.2021 в ходе проведения досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.

Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СО полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины.

Прессслужба Киевской городской прокуратуры



