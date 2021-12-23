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Политика / Криминал

Верховный суд вызывает Зеленского по поводу иска, выдвинутого против него Порошенко

23:00, 23 дек 2021
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Верховный суд вызывает Зеленского по поводу иска, выдвинутого против него Порошенко

Адвокат пятого президента Украины, депутата "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что президенту Владимиру Зеленскому направлена ​​повестка, в которой его приглашают явиться на заседание Верховного суда Украины. Об этом Головань сообщил в Facebook. 

Заседание состоится 22 февраля 2022 и касается административного иска Петра Порошенко.
Иск бывшего президента Петра Порошенко к президенту Зеленскому касается административного дела "о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия".
Согласно тексту записки, судебное заседание по административному делу состоится 22 февраля 2022 в 15 часов дня. В тексте повестки также говорится, что лицо, вызываемое повесткой, обязано явиться на заседание.
"Верховный Суд разъясняет, что в случае неприбытия в судебное заседание судом будут применены последствия, предусмотренные статьями 205, 206 Кодекса административного судопроизводства Украины", - сказано в повестке.
В Офисе президента сообщили, что повестка не поступила. Ответ будет, когда она официально будет получена.

Напомним

Пятому президенту Петру Порошенко 21 декабря объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — содействие терроризму и государственная измена. Речь идет о деле закупки угля с оккупированных территорий Донбасса. Порошенко записал видеообращение, в котором заявил, что планирует вернуться в Украину "в первой половине января".
"Угольное дело" касается 2014-2015 годов, когда из-за оккупации Россией Донбасса Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Тогда было решено закупать уголь из Южно-Африканской Республики. По данным СБУ, у РФ были планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине "усилить собственную энергонезависимость". Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов, контракты с ЮАР были сорваны, это спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине.
Как утверждает СБУ, в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей боевикам самоназванных "ЛНР" и "ДНР" было перечислено не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных более чем 3 млрд гривен.
В якобы разговорах Медведчука, фигурирующих в "угольном деле", с представителями Кремля вероятно фигурируют фамилии бывшего президента Петра Порошенко, эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой, а также эксглавы Администрации президента (2014-16) Бориса Ложкина.
Суспільне

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