Всё о том, чего, от кого и каким образом хочет Путин: "железная" логика взрослого "волкодава"

Всё, что происходит сегодня между Россией и Западным миром определяется одним словом: беспрецедентно. Никогда ещё ни одна страна не ставила настолько открыто таких циничных ультиматумов западному сообществу. Путин явно идёт в ва-банк. Каким образом он это обосновывает? Чем оправдывает? Вот главные тезисы Путина и его окружения. То есть, не столько тезисы, сколько угрозы мировым "волкам": "Лиса больше лазить в курятник не будет. Потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав".

Поиск "сasus belli"

Россия ищет повод для начала открытых военных действий (сasus belli - случай для войны, термин времён римского права).

В контексте заявления службы разведки России текущая эскалация российских обстрелов в Донбассе выглядит как подготовка к дальнейшим провокациям. Цель – оправдать более масштабное вторжение, завести своих так называемых "миротворцев" и попытаться принудить Киев к действиям на условиях Москвы.

Обвиняя Украину и США, Россия угрожает НАТО силой в случае, если в Украине и Грузии будет размещена военная инфраструктура Альянса. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он обвинил НАТО в регулярных учениях вблизи российских границ и полетах самолетов над Прибалтикой и Черным морем. Гаврилов пригрозил, что действия Запада, которые могут, якобы, нести угрозу России, теперь не останутся без наказания.

"Лиса больше лазить в курятник не будет. Потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав", – сказал он.

Грузинский прецедент

22 ноября служба внешней разведки России опубликовала сообщение по Украине и США, в котором пригрозила Украине примером Грузии в 2008 году. Россия обвинила Украину и США в провоцировании обострения у своих границ, а также – на временно оккупированных территориях на Донбассе и подчеркнула, что США, Европейский Союз и Украина "ведут провокационную политику" в отношении России. В конце своего сообщения российская разведка также привела пример Грузии в 2008 году. Якобы Россия тогда выступила "защитником мирных жителей".

Эти заявления российского разведывательного ведомства прозвучали как завуалированные угрозы в сторону Украины и США, которые якобы "не изучили уроки Грузии в 2008 году".

Чтобы понять, почему заявления России можно считать прямыми угрозами, следует также рассмотреть исторический контекст российской агрессии против Грузии.

Предпосылки агрессии России против Грузии заложили еще в 1990-х годах, когда при скрытой поддержке Москвы сепаратистские регионы Абхазия и Южная Осетия "провозгласили независимость".

В преддверии вторжения в Грузию Россия провела масштабные военные учения "Кавказ-2008". Наращивая интенсивность провокаций, Москва ждала правильный повод для открытой агрессии. Таким поводом стала попытка грузинской армии положить конец обстрелам со стороны пророссийских сил и ползучей оккупации близлежащих территорий. Россия 8 августа объявила о "защите своих граждан" на территории Грузии и развязала первую в XXI веке межгосударственную войну в Европе.

"Прецедент" с отравляющими веществами

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании (ЧВК) США якобы “готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины”. Так называемый «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин "подтвердил" слова Шойгу о том, что Украины якобы готовит провокацию с использованием отравляющих веществ.

Он уточнил, что в Украину якобы был ввезен ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данное отравляющее вещество вызывает паралич и является смертельно опасным. Член НВФ добавил, что токсин поступил в металлических контейнерах, которые можно применять при гранатометных обстрелах и переносить беспилотными летательными аппаратами.

Также Басурин добавил, что в Мариуполь Донецкой области якобы был доставлен контейнер весом 300 кг, в котором находилось боевое отравляющее вещество бензоксазепин, применяемое в виде аэрозоля.

Представитель Пентагона Джон Кирби после этого сообщил, что заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о американских ЧВК, которые якобы готовят “провокации с химоружием на Донбассе” не соответствует действительности.

"Бог с ней, с историей..."

Путин заявил, что первый руководитель СССР Владимир Ильич Ленин создал Украину.

"Мы стараемся не вспоминать о том, как складывалась Украина. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич! Когда создавал Советский Союз", - сказал он.

Однако - "Бог с ней, с историей", главное - не видеть НАТО у своих границ:

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули. Просто нагло обманули!"

От чего Россия "спасала" Крым

Путин заявил, что Революция достоинства в Украине стала причиной аннексии Крыма. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Он уточнил, что в Украине обострение началось в 2014 году, а ранее Кремль якобы мирился с тем, что часть исторической территорий РФ оказалась «за пределами РФ, в частности в Украине». Глава РФ отметил:

«Мы же с ними работали, обо всем договорились и никакие действия в отношении Крыма к нам в головы не приходили… Но в 2014 году госпереворот, людей убивали и сжигали… Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти… Но зачем это сделали? После этого был Крым… Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе».

Путину не о чем говорить с Зеленским

Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский попал под влияние "нациков", поэтому выстроить отношения с ним практически невозможно.

"В чем проблема для нас? Мы то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Причем, за любую цену идем на все, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством, с учетом того, что они делают, практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе", - заявил Путин.

В то же время президент РФ отметил, что в Украине "уничтожают" тех людей, которые хотят выстраивать отношения с Россией.

По его мнению, ради выстраивания добрососедских отношений с РФ Украина должна согласиться с требованиями Москвы по выполнению Минских соглашений в кремлевской трактовке.

"В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцю Украины и обеспечить по сути автономию, провести выборы, объявить амнистию. Что мы видим в проекте закона о переходнмо периоде? Вместо выборов - военная администрация, вместо амнистии люстрация, вместо выборов и политических вопросов - возвращение войск в места постоянной дислокации... т.е. ввести войска на эту территорию без всяких политических процессов, без всяких выборов", - сказал Путин.

Изменения в Конституцию должны быть согласованы с российскими боевиками "ЛНР" и "ДНР", подчеркнул Путин.

Его также возмутило то, что Украина отказывается разговаривать с боевиками так называемых "ЛДНР", которых он называл "представителями Донбасса".

Кто решит судьбу ОРДЛО

Будущее неподконтрольной Украине части Донбасса якобы должны определить люди, которые там живут, заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что Кремль в данной ситуации может быть «только посредником», чтобы создать «наилучшие условия для определения будущего людей, которые проживают на Донбассе»:

«В соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались».

Он добавил, что минские соглашения предполагают внесение изменений в Конституцию Украины:

«Провести выборы, объявить амнистию. А что мы видим? В законе о переходном периоде вместо выборов — военные администрации, вместо амнистии — люстрация, вместо решения политических вопросов — возвращение войск к местам постоянной дислокации. То есть ввести войска на эту территорию без политических процессов и выборов».

Причина кризиса - "расширение НАТО на Восток"

Расширение НАТО на восток является последствием эйфории после победы в холодной войне, считает президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к российским границам.

"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать", - сказал Путин.

Он выразил недоумение расширением НАТО на восток после холодной войны, несмотря на почти союзнические отношения Москвы и Запада в то время.

Также Путин заявил об обеспокоенности по поводу развертывания элементов систем противоракетной обороны США вблизи российских границ.

"Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США", - сказал он.

По его данным, "расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем Tomahawk. Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до 5".

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления.

"Наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться… Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России", - сказал Гаврилов в эфире одного российского канала.

Также представитель МИД РФ добавил, что необходимо более тесно общаться с Вашингтоном, обсуждать конкретные предложения, хотят этого в США или нет.

России "некуда отступать"

Президент России Владимир Путин заявил, что не желает кровопролития в Украине, но России некуда отступать. Об этом он сказал на заседании коллегии Министерства обороны РФ, комментируя желание России получить юридические гарантии безопасности США и НАТО.

"То, что они [американцы] сейчас собираются или планируют делать в Украине, это ведь не в тысяче километров от нашей национальной границы. Это же у порога нашего дома! И они должны понять, что нам некуда отступать", - заявил он.

"Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на них? Нам просто некуда деваться дальше, вот в чем вопрос. Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но хотя бы иметь четкие и понятные юридические гарантии. Вот в чем суть наших предложений", - заявил Путин.

По его словам, Россия видит определенные сигналы о готовности Запада работать над подобными гарантиями.

"Но есть и опасность, что будет попытка заговорить, погрузить в какое-нибудь болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят", - сказал Путин.

Он рассчитывает на продуктивные переговоры с США и странами НАТО с "видимым результатом, обеспечивающим равную безопасность для всех".

Об участии Украины в переговорах России и США

В РФ не собираются подключать Украину и другие европейские страны к переговорам о "гарантиях безопасности", проект которых, представленный Россией, предполагает отказ НАТО от включения Украины в Альянс. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал журналистам. Руденко отметил, что российская сторона не передавала Украине свои предложения, "но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные".

На вопрос, считают ли возможным в Москве подключение Украины к переговорам, он сказал, что "на данном этапе [в МИД] не видят необходимости в ее участии".

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявлял, что Россия предложила США вести переговоры о "гарантиях безопасности" исключительно на двусторонней основе, так как, по его мнению, вовлечение других стран в такие переговоры приведет к тому, что все будет "утоплено в прениях и словоблудии".

“Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере, в тех параметрах, и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО в 1997-ом году. Я не буду пересказывать все то, что давно обсуждается в публичном пространстве, что получило много откликов и на Западе, и комментариев у нас. Я просто хочу подчеркнуть: американская сторона знает о наших приоритетах, наших предпочтениях. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактирует с высокопоставленными лицами в Москве”, — уточнил Рябков.

Путин не дал ответ о возможности вторжения в Украину

Политолог Виталий Портников считает, что Путин и не мог дать на вопрос о гарантиях ненападения никакого ответа журналистам на ежегодной пресс-конференции, и на то есть причина.

Потому что если бы Путин четко сказал бы, что Россия на Украину не будет нападать, это ослабило бы напряжение. А Путину необходимо - особенно накануне переговоров американских и российских представителей в Женеве – чтобы напряжение лишь усиливалось. Иначе администрацию Байдена невозможно будет побудить к согласию с хотя бы частью путинских "предложений по безопасности".

При этом Путин пытается доказать, что главная проблема – это не возможное нападение России на Украину. Главная проблема - это возможное нападение Украины на Россию. И это вовсе не шутка. Украина, якобы, - искусственное государство, придуманное большевиками и восстановленное Западом для того, чтобы ослабить Россию. Россия и с этим как бы согласилась и работала со всеми ее президентами, пока не произошел "государственный переворот 2014 года". Тогда Россия просто не могла оставить в беде жителей Крыма и Донбасса. При этом на Донбассе она – не сторона конфликта, а посредник. А Украина – сторона конфликта, которая не выполняет Минские договоренности, не разговаривает с "представителями Донбасса" и готовится к военному нападению на Донбасс. А для того, чтобы отвлечь внимание от этих украинских приготовлений, говорят о возможном нападении России – хоть мы и не говорим, что не нападем. При этом Украину хотят втянуть в НАТО и разместить на ее территории ударные вооружения. И это при том, что Киев стремится военным путем решить проблему Донбасса и даже Крыма – не случайно же проводят "Крымскую платформу" уже после того, как "в кулуарах пообещали", что к вопросу Крыма не будут возвращаться. Поэтому это не Россия должна предоставлять гарантии безопасности Украине. Эта мера должна дать гарантии России - и немедленно!

Журналистка Sky News задала Путину прямой вопрос: может ли он гарантировать, что нового вторжения РФ в Украину не будет.

Лидер РФ сказал, что действия будут зависеть не от хода переговоров, а от "безусловного обеспечения безопасности России".

"Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет! Это США пришли со своими ракетами к нашему дому – на пороге нашего дома находятся уже!" – на повышенных тонах пожаловался Путин.

На фоне этого он считает, что требования о "гарантиях безопасности", переданные Россией Штатам, не являются "чем-то избыточным" и "чем-то необычным".

Также он вспомнил о спорных договоренностях 90-х годов о нерасширении НАТО на восток "ни на один дюйм" (Альянс утверждает, что таких соглашений не было, а в РФ настаивают, что договоренность была достигнута в устной форме, – ред). По его словам, Россия "из года в год" высказывала "озабоченность" действиями НАТО, но Альянс и РФ будто "живут в разных мирах": "Нет, идите вы со своими озабоченностями! Будем делать то, что считаем нужным".

"Надули! Нагло обманули!" – возмутился Путин, заявив о пяти волнах расширения НАТО и опасениях по поводу перспектив вступления Украины в Альянс и появления рядом с РФ натовских баз и вооружения.

"А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии! Вы! И немедленно, сейчас! А не забалтывать это десятилетиями", – заявил Путин.

Портников интересуется

Открытым остается вопрос, чего на самом деле Путин хочет достичь на этих консультациях и как он будет вести себя, когда убедится, что с главными его требованиями, связанными с гарантиями нерасширения НАТО и невооружения Украины, на Западе соглашаться не собираются. Вернется ли российский президент к идее вторжения, решит ли представить достигнутые договоренности – например, об ограничении размещения ракетных вооружений, которых вблизи российских границ и так нет - как свою великую победу? И как в эту победу впишется сам факт того, что Украина останется существовать и сможет по-прежнему сама определять свою судьбу?

Напомним

В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.

В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.

В Госдепе США заявили, что готовы говорить о НАТО с Кремлем при одном условии – переговоры должны проходить не только между Вашингтоном и Москвой, но и при участии европейских союзников США.

Более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга на Прикарпатье.

По оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

НАТО "никогда не обещала не расширяться на Восток", это следует из ряда международных договоров, союзники отрицают, что подобные обещания когда-либо давались, заявил в интервью агентству dpa генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Также - Белый дом не готов подтвердить, что переговоры с РФ по безопасности пройдут в январе в Женеве, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

ИнфоКава по материалам СМИ



