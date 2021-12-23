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Здоровье / Общество

Эпидпорог заболеваемости COVID-19 по Украине превышена более чем втрое

18:00, 23 дек 2021
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Эпидпорог заболеваемости COVID-19 по Украине превышена более чем втрое

В Украине ни одна из областей не имеет повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом, однако в целом эпидпорог заболеваемости COVID-19 по стране превышен более чем втрое. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В среднем по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 257 на 100 тысяч населения, тогда как для “зеленой” зоны порог установлен на уровне до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 75 на 100 тыс. населения в 3,4 раза. К слову, уровень заболеваемости постепенно падает, всего несколько дней назад он превышал норму более чем в 4 раза.
Сейчас в “красной” зоне находятся 2 области - Киевская и Волынская.
По прогнозу KSE, по крайней мере до конца года ожидается спад ключевых эпидемических показателей в Украине. Однако риск повторной вспышки высок, и по оценкам Киевской школы экономики, его стоит ожидать в начале 2022 года.
В НАН Украины уточняют, что в начале января Украина ощутит влияние очень заразного штамма коронавируса "Омикрон".
Минздрав

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