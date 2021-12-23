Заседание Кабмина: сотрудничество с ЕС в сфере ядерной безоласности, энергоэфективность, безвиз с Сейшелами

Кабинет министров на заседании в четверг планирует рассмотреть ряд соглашений, законопроектов, постановлений и распоряжений. Среди них - подписание соглашения о финансировании годовой программы действий 2020 года по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией, а также одобрение проекта соглашения между Украиной и Сейшельскими островами о взаимной отмене визовых требований.

Проекты законов

Правительство рассмотрит проект закона об усилении защиты прав интеллектуальной собственности. Целью его принятия является имплементация в национальное законодательство положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также правительство рассмотрит законопроект об изменениях в некоторые законы по созданию условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий и изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части совершенствования осуществления досудебного расследования и судебного производства по уголовным проступкам.

Кроме этого, члены правительства рассмотрят проекты законов о водоотводе сточных вод населенных пунктов, о географическом указании спиртных напитков и о Национальном реестре выбросов и переноса загрязнителей.

Проекты указов Президента Украины

Кабмин будет голосовать проект указа Президента Украины "Об изменении границ национального природного парка "Двуречанский" и о назначении президентских стипендий для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

Проекты постановлений Кабмина

Правительство будет рассматривать проект постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами".

Также планируется рассмотрение постановления "Об утверждении Технического регламента относительно требований к экодизайну для твердотопливных котлов". Целью принятия проекта является регламентация требований к экодизайну твердотопливных котлов в соответствии с обновленным законодательством ЕС.

Также планируется голосовать о внесении изменений в Порядок проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса и о внесении изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов и других транспортных средств.

Проекты распоряжений Кабмина

Правительство рассмотрит проект распоряжения Кабмина о Национальном плане действий по энергоэффективности на период до 2030 года; о передаче целостных имущественных комплексов государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в совместную собственность территориальных общин Волынской, Одесской, Черниговской, Луганской и Хмельницкой областей; о подписании дополнительного соглашения с ЕС об изменениях в соглашение о финансировании мероприятия “Программа технического сотрудничества 2019” (ЕNI/2019/041-718).

В частности также планируется одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований и утверждении финансового плана государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” на 2022 год.

Украинцы могут въезжать без виз в 108 стран, а еще в 52 - по упрощенной процедуре.

УНН



