Женщинам к призыву приготовиться: юрист о нововведении, а соцсети о приколах (Дополнено)

В СМИ появился приказ Министерства обороны, которым был расширен перечень профессий, который обязывает женщин стать на военный учет. В частности, в список добавили медийщиков и коммуникационников всех категорий - журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров. Информация о расширении списка вызвала немалый общественный резонанс.

В обнародованном накануне приказе Министерства обороны по расширению перечня профессий, который обязывает женщин стать на воинский учет, по крайней мере речь не идет о призыве на срочную службу. Об этом рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

“О призыве на срочную службу речь не идет вообще. У нас есть закон о воинской обязанности и военной службе, и он предусматривает призыв на срочную службу только граждан мужского пола от 18 до 27 лет. О призыве на срочную службу женщин речь как не шла, так и не идет, поскольку изменений в закон внесено не было”, - сказала юрист.

"В соответствии с этим же законом, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. То есть, если это будет призыв - это скорее всего будет призыв именно по мобилизации. В мирное время - а сейчас, несмотря на наличие особого периода, таки режим мирного времени (с особенностями особого периода, извините за тавтологию), - женщины могут быть приняты на военную службу только по контракту”, - добавила собеседница.

Юрист отметила, что о последствиях приказа, если он действительно имел место, пока говорить очень трудно, ведь текста приказа в официальных электронных источниках - сайте Минобороны, Верховной Рады и тому подобное - нет, чтобы его проанализировать. А текст, опубликованный на неофициальных порталах, может и не быть "железным" - достоверным на 100%. К тому же, он вызывает немало вопросов.

“Тот текст, который есть — просто содержит перечень профессий и специальностей, которые отныне берутся на воинский учет, именно в контексте женщин. Ранее этот перечень утверждался постановлением Кабмина и был довольно ограниченным - там были медики, картографисты, некоторые другие специальности. Сейчас этот перечень расширился, видимо, не будет преувеличением сказать, раз в 100. Там и фотографы, и юристы, и менеджеры, работники почты - очень много специальностей. Что касается беременных, женщин с малолетними детьми — ничего не написано. То есть, из общих правил воинского учета мы можем сделать вывод: это те, которые подпадают по возрасту, поскольку на воинский учет не берутся люди старше 60 лет, и те, которые не пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Есть основания говорить, что такие исключения действительно есть. Все остальное — пока сказать нельзя. То есть, если с работающими женщинами все понятно, постановление на учет контролирует работодатель и проверяет при приеме на работу, если это новый сотрудник, то как будет с самозанятыми женщинами, которые работают как предприниматели или предоставляют услуги адвокатов, нотариусов — тоже не совсем ясно”, — отмечает специалист.

По ее личному мнению, если специальность этих женщин подпадает под новый перечень, они будут обязаны встать на учет, однако проверить это пока не представляется возможным. Также, указывает Звягинцева, в тексте приказа, который был опубликован на неофициальных источниках, нет никаких ссылок на предельные сроки постановки женщин на учет.

“Поскольку сейчас к нам обращаются призывники, военнообязанные мужчины с жалобами на деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) с тем, что "они не работают“, "я пришел в неприемный день“, или "не могу пройти медкомиссию, потому что долго ждать“ — поэтому я в данный момент не знаю, как это будет для женщин... Вопрос потому, что на сегодняшний день КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях — ред.) предусматривает ответственность за нарушение правил учета, в том числе военнообязанными, и налагается штраф в условиях особого периода — это идет как отягчающее обстоятельство. Но вопрос в том, что, если нет конечной даты, когда надо будет выполнить эти требования, соответственно говорить о каком-то административном правонарушении и возложении ответственности тоже невозможно. Что касается именно женщин-военнообязанных, то у них, из тех источников которые мы проанализировали, какой-то конечной даты, когда все должны выполнить эту обязанность, пока нет”, - добавила она.

Лига.Нет

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По информации, озвученной на брифинге МОУ и ВСУ, женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года. Как рассказал начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач, в результате в Минобороны хотят получить представление о дефицитных военно-учетных специальностях, которые в случае необходимости могут быть использованы для обороны государства в будущем.

На учет женщин будут ставить точно так же, как и мужчин. То есть гражданка, профессия которой подпадает под определенный перечень, должна в течение 2022 года позвонить в территориальный центр комплектования, уточнить, есть ли ее профессия в перечне, если есть - прибыть в центр, написать соответствующее заявление, предоставить необходимый пакет документов и пройти медкомиссию.

На учет должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, профессии которых были определены Минобороны и пригодны для этого по состоянию здоровья. Беременность и наличие малолетних детей обязательство не отменяет.

В случае нарушения правил военного учета гражданки будут вынуждены уплатить штраф до 1,5 тыс. грн, а работодатели — до 8,5 тыс. грн.

При этом в ВСУ уверяют, что женщин из нового перечня специальностей будут призывать для несения военной службы только в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации.