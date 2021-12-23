Плавучему "умному" городу не страшны наводнения и ураганы

Глобальное потепление вызывает множество катаклизмов, таких как засухи, лесные пожары и наводнения. По данным группы экспертов по изменению климата, глобальное потепление по сути необратимо, а это означает, что эти опасности будут расти. Некоторые страны начали готовиться к глобальному потеплению заранее.

Город Пусан в Южной Корее, UN-Habitat и OCEANIX объединили усилия, чтобы построить первый в мире прототип устойчивого плавучего города, который поможет избежать физических потерь при наводнении.

«Устойчивые плавучие города являются частью арсенала доступных нам стратегий адаптации к изменению климата. Вместо того, чтобы бороться с водой, нужно учиться жить с ней в гармонии. Мы ждем разработки природоохранных решений с помощью концепции плавучего города, и Пусан - идеальный выбор для развертывания прототипа», - сказал исполнительный директор UN-Habitat Маймунах Мохд Шариф.

По мере роста населения все больше людей вытесняются в прибрежные города. Однако общеизвестно, что эти регионы подвержены наводнениям и ураганам.

Частью адаптации к изменению климата является строительство городов, которые смогут противостоять наводнениям и ураганам. Технологии и наука, использованные в первом прототипе города, могут быть повторены в других городах и регионах, создавая более безопасный и устойчивый к климату мир.

Город Пусан является одним из важнейших морских городов 21 века и идеальным местом для создания первого прототипа плавучего города. Новый плавучий город будет состоять из серии шестиугольных платформ расположенных на воде и будет сам вырабатывать электроэнергию.

Город будет полностью самодостаточным, вырабатывать собственные продукты питания и питьевую воду, будет невосприимчив ко всем видам угроз, связанных с изменением климата, включая ураганы 5-й категории.

В целом город станет ярким примером городов будущего.

Источник: building-tech



