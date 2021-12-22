В Британии нашли оорудия неандертальцев и кости мамонтов возрастом более 200 тысяч лет

В Британии археологи нашли останки мамонтов, возрастом более 200 тысяч лет. Недалеко от них ученые наткнулись на орудия труда неандертальцев. Об этом сообщает Livescience.

В одном месте археологи нашли останки трех детенышей мамонта и двух взрослых. Они погибли во время последнего ледникового периода.

Также исследователи обнаружили топор и небольшие кремневые скребки, которые неандертальцы использовали для очистки свежих шкур животных. Экспертам еще предстоит проанализировать кости мамонта, чтобы определить, есть ли на них следы от инструментов.

Сообщается, что кости мамонтов хорошо сохранились.

Ученые заявили, что их расположение - крайне уникально: они редко находятся в непосредственной близости от каменных орудий неандертальцев.