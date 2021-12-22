Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ

ГБР направило Петру Порошенко очередное подозрение. Его подозревают в госизмене: в организации организованной преступной группировки (ОПГ) и поставке угля из России и ОРДЛО для финансирования незаконных военных формирований ОРДЛО. Рассказываем всё, что известно о деле.

"Я не ваш оппонент. Я ваш приговор", – эти слова Владимира Зеленского во время дебатов с Петром Порошенко на президентских выборах в 2019 году становятся пророческими. После победы Зеленского на выборах президента, Порошенко стал частым гостем в кабинетах правоохранительных органов – Государственного бюро расследований (ГБР), СБУ и Генеральной прокуратуры.

По данным партии Порошенко Европейская солидарность, против него с 2019 года уже возбуждено более 100 уголовных дел. Самые громкие из них – государственная измена, захват власти, вмешательство в деятельность судебной системы и уклонение от уплаты налогов. У самого Порошенко подобную активность силовых органов власти называют "фейком" и политическим преследованием.

После нескольких неудачных попыток, Порошенко все же объявили подозрение в госизмене, сообщили в ГБР 20 декабря. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, объявление произошло в необычной манере: следователи засунули в щель калитки текст подозрения и повестку на допрос на 23 декабря.

Подозрение подписал заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко. Чтобы не подписывать подозрение, генпрокурор ушла во внеплановый отпуск, утверждает Новиков.

В чем подозревают пятого президента Украины и лидера партии Европейская солидарность?

Черная пятница

Пятница – уже традиционный день для громких решений и объявления резонансных подозрений. В последний день рабочей недели СНБО, например, вводил санкции против кума президента России и лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, бизнесмена Павла Фукса и группы контрабандистов.

17 декабря следователи Государственного бюро расследований пытались вручить перед Верховной Радой повестку на допрос Петру Порошенко. Попытка не удалась. "Поехали-поехали!", – крикнул Порошенко водителю с пассажирского кресла, и его Mercedes тронулся с места.

О чем ГБР хочет поговорить с Порошенко? Расследование касается "угольного дела" – уголовного производства о поставках угля на украинские ТЭС из России и временно оккупированной территории Донбасса в 2014-2015 годах, уточняют в ведомстве.

Пока что главными фигурантами по этому делу проходят трое – Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

По версии следствия, Медведчук якобы в сговоре с "высшими должностными лицами государства" организовал поставки антрацита в Украину из России и территории ОРДЛО. В СБУ и ГПУ это трактуют как финансирование терроризма и государственную измену. Сами фигуранты все обвинения в свой адрес считают абсурдными и политическими.

Есть ли у силовиков доказательства?

В ноябре СБУ и ГПУ опубликовали подборку телефонных разговоров якобы Медведчука с высшим (на то время) руководством российских властей и представителями террористических организаций. На этих записях человек, с голосом, похожим на Медведчука, координирует действия с представителями РФ и террористов, чтобы разблокировать поставки угля из России и запустить – с ОРДЛО.

В своих разговорах якобы Медведчук неоднократно отмечал, что согласовывает свои действия с "первым", "главным", "нашим" и "Петром Алексеевичем". По словам "Медведчука", чтобы запустить схему поставок угля и расчетов "главный" якобы давал соответствующие "поручения главе Нацбанка". На тот момент эту должность занимала Валерия Гонтарева. Сейчас она живет в Лондоне.

По данным следствия, расчеты между украинскими ТЭС и шахтами с оккупированных территорий происходили авансом и наличными. Чтобы обеспечить защиту, представители ОРДЛО получали наличные под прикрытием СБУ.

Кузяра интересовался организацией поставок угля из РФ, подтвердил LIGA.net экс-министр энергетики Юрий Продан. "Он заходил ко мне по просьбе [Бориса] Ложкина (экс-глава Администрации президента при Петре Порошенко. – Ред.) и говорил, что может обеспечить поставку угля российского происхождения. Я ему тогда сказал: пожалуйста, пиши письма на компании, предлагай", – рассказал Продан. Он уточнил, что проходит свидетелем по угольному делу и уже давал показания СБУ.

Шесть лет тому назад: с чего все начиналось?

Агрессия России в середине 2014 года поставила Украину в сложное положение: политическое, экономическое и энергетическое. Из-за оккупации части Донбасса Украина превратилась из экспортера в импортера угля – антрацит из Донецкой и Луганской областей потребляли 7 из 14 тепловых энергоблоков страны.

Утрата большей части угольных шахт спровоцировала энергетический кризис. Чтобы выйти из ситуации, правительство начало искать альтернативу. По словам бывшего министра энергетики тех времен Юрия Продана (занимал должность до ноября 2014-го, перед Владимиром Демчишиным), вариантов было несколько: поставки из Австралии, Колумбии, США и Южной Африки.

"С оккупированных территорий уголь шел до июля 2014 года. Затем поставки остановились. Впоследствии под разными предлогами остановила поставки и Россия. Правительство поставило задачу – нам нужно было быстро найти альтернативу", – вспоминает Продан в разговоре с LIGA.net.

В августе 2014 года госкомпания Укринтерэнерго подписала семимесячный контракт на поставку 1 млн тонн антрацита из Южной Африки. Поставщиком стал британский трейдер Steel Mont Trading, цена угля составила $112 за тонну. Но выполнить контракт не удалось – из 1 млн тонн трейдер успел поставить госкомпании Центрэнерго только четверть объема.

Против африканского угля резко выступил президент Порошенко, вспоминает Продан. По его словам, на заседании СНБО тот поставил под сомнение происхождение южноафриканского угля и предположил, что топливо вроде бы закупается по завышенной цене.

Это стало поводом для Генпрокуратуры открыть уголовное дело против главы Укринтерэнерго: обвинить его в покупке негорящего угля по завышенной на $10-15 за тонну цене.

Благодаря давлению, как считают следователи СБУ и ГПУ, чиновники сорвали контракт с британским трейдером в интересах определенных бизнес-групп и страны-агрессора.

Разногласия во взглядах спровоцировали между Порошенко и Кабинетом министров Арсения Яценюка публичный конфликт. Его следствием стала смена министра энергетики после формирования коалиции между партией Народный фронт Арсения Яценюка и Блоком Петра Порошенко (БПП).

По квоте БПП вместо Продана в Кабмин Яценюка вошел Владимир Демчишин – экс-глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Впоследствии уголь из Южной Африки заменил топливо из России и ОРДЛО.

По данным СБУ, организации поставок с этих территорий на украинские ТЭС якобы способствовали два человека: Виктор Медведчук и Сергей Кузяра. По версии следствия, они лично договаривались с топ-чиновниками РФ и представителями террористических ДНР и ЛНР о поставках топлива и механизме расчетов – за наличные и по предоплате.

Поставщиками были оффшорные компании и две перерегистрированные на подконтрольной Украине территории угольные шахты из ОРДЛО – ГП Луганскуголь и ГП Шахта имени Киселева, уточняют в СБУ. Главным покупателем они называют государственную энергокомпанию Центрэнерго.

По подсчетам силовиков, с конца 2014-начала 2015-го, госпредприятие Центрэнерго купило угля у россиян и террористов на 1,5 млрд грн. Со временем поставками угля из ОРДЛО на Центрэнерго и другие украинские ТЭС начали заниматься другие компании. Поставки продлились до марта 2017 года.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, во время президентства Петра Порошенко, Центрэнерго могло быть подконтрольно народному депутату от БПП и бизнес-партнеру пятого президента Игорю Кононенко. Соответствующее дело прокуратура расследует уже 2,5 года, по заявлению главы компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова. НАБУ его подозревает в хищении более 346 млн грн в компании Запорожьеоблэнерго. В этом деле Порошенко – один из свидетелей. Кононенко отрицал какие-либо обвинения в свой адрес.

Есть ли нарушения?

"Угольное дело" – не единственная инициатива силовиков против Порошенко. Пятый президент – фигурант уже более 100 уголовных дел, уточнили агентству Укринформ в Европейской солидарности. Открытые против пятого президента производства в партии называют политической репрессией, которая "шита белыми нитями".

"Так называемое угольное дело – такой же фейк", – говорится в заявлении партии. Таким образом людей хотят отвлечь от сплошных провалов и громких скандалов – энергетического кризиса, роста цен, тарифов, убеждены в ЕС. Почему Порошенко так и не принял повестку, в партии не объясняют. Как указано на сайте Европейской солидарности, 17 декабря Порошенко "отбыл в запланированное дипломатическое турне" на 4 дня в Турцию и Польшу.

Зачем это может быть нужно действующему президенту?

"Я слышал, что им нужно сделать так, чтобы в один день привезли в суд и того, и того (Медведчука и Порошенко. – Ред.). Чтобы они вдвоем (сидели. – Ред.) в коридоре или в одной клетке", – рассказывал в интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента Зеленского.

Это не единственная версия. По мнению бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, это "нерациональная и эмоциональная вендетта" со стороны Зеленского. Рябошапку уволили с должности генерального прокурора в марте 2021 года – после того, как он отказался подписывать подозрение Порошенко.

"Не знаю, хочет ли он его посадить или не хочет, но то, что есть такая эмоциональная ненависть к Петру Алексеевичу – это правда. Я думаю, что она возникла еще во время предвыборной кампании – в результате ботов и других попыток Порошенко противодействовать Зеленскому" , – говорит бывший прокурор.

Хоть он и не исключает, что на поставках угля мог кто-то заработать, Рябошапка сомневается, что силовикам удастся довести это дело до положительного для власти судебного приговора.

Почему? Во-первых, Порошенко не подписывал никаких документов по экономическим делам, объясняет Рябошапка. Во-вторых, он считает абсурдным обвинение в сторону пятого президента в государственной измене, финансировании терроризма и войны против Украины.

"Хоть убейте, но я не понимаю, как это дело провести через суд. Это какая-то фантастика. Вы обратите внимание, как они застряли в судах с другими делами по Медведчуку. Я думаю, это дело не получит обвинительный приговор и развалится", – прогнозирует экс-генпрокурор.

Источник: Лига.Нет



