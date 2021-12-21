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Если бы только Россия: с Востока над миром встает зловещая глыба Китая

19:30, 21 дек 2021
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Если бы только Россия: с Востока над миром встает зловещая глыба Китая

Сегодняшняя угроза происходит от Востока. Видение мирового господства Си Цзиньпином представляет глобальную угрозу. Китай расширяет свои «имперские амбиции», пишет "Зеркало недели", опираясь на The Guardian.

США описывают объявленный дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, поддержанный некоторыми западными странами, как протест против нарушений прав человека, жестокого отношения к уйгурам в Синьцзяне, а также разрушения демократии Гонконга, пишет The Guardian.
Однако в этой ситуации появляется еще одна скрытая обеспокоенность: Китай может превратить Олимпиаду в пропагандистское событие, демонстрируя свою силу мировой аудитории.
Китайский президент Си Цзиньпин имеет диктаторские амбиции, подавляет инакомыслие в стране, а также проводит агрессивно экспансионистскую внешнюю политику. Это также указывает на его «имперские амбиции».
Империи тесно связаны с колониализмом, расизмом и рабством. Империализм во всех его формах все еще представляет угрозу. Но это уже не империализм Запада. Сегодняшняя угроза исходит от Востока. Потенциально более опасной может стать перспектива китайской глобальной империи 21-го века.
С исторической точки зрения, построение империи опирается на три фактора. Сначала появляются зарубежные торговые сети или узлы. Следом за этим идет создание зарубежных военных баз для обеспечения и защиты новых интересов с местным согласием или без него.
И наконец, зарождающиеся империи создают собственный нарратив или «заявление миссии», чтобы оправдать свою деятельность. Британские империалисты утверждали, что они «сила цивилизации», которая несет «свет для необразованных людей». Послевоенный американский империализм оправдывался «защитой демократии».
Пекин не ведет иностранные войны, чтобы удержать свое господство, как это делали США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. По крайней мере, пока.
Однако первая фаза новой имперской эпохи Китая уже на пороге. Амбициозная инициатива Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» по инвестициям и инфраструктуре охватывает 60 стран. Китай является крупнейшим торговым государством в мире и большим экспортером.
Между тем, Коммунистическая партия Китая (КПК) сосредотачивается на втором этапе построения империи: военных базах. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что портовый город Бата в Экваториальной Гвинее может стать первой морской базой Китая на атлантическом побережье, что позволит разместить военные корабли и подводные лодки неподалеку от восточного побережья Америки.
Свидетельством китайской неоимперской стратегии является и то, что Пекин предложил миллиардные ссуда диктатору Экваториальной Гвинеи, которого США обвиняют в серьезных нарушениях прав человека. Именно так формируются союзы и строятся империи.
Китай уже имеет военно-морскую базу в Джибути на Африканском Роге. Согласно сообщениям, рассматривается возможность создания островной авиабазы ​​в Кирибати. Между тем, Пекин продолжает милитаризовать Южно-Китайское море.
В отчете Пентагона прогнозируется, что Китай построит ряд новых военных баз. «Целевыми» странами КПК являются Пакистан, Шри-Ланка, Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты, Кения и Ангола.
Беспокойство США по поводу проектирования влияния Китая в Центральную Америку сосредотачивается на Кубе, Панаме и Никарагуа. Европа также не застрахована от проекции власти КПК. Си Цзиньпин не исключает своей цели достичь глобального господства, изменить международный порядок и доминировать в мировой технологической сфере.
В то же время он распространяет более мягкое сообщение, успокаивающий нарратив, оправдывающий имперские амбиции. По словам лидера Пекина, Китай не представляет угрозы, а является дружелюбным другом и партнером для глобального процветания.
На прошлой неделе, комментируя «Саммит за демократию» американского президента Джо Байдена, на который его не пригласили, Пекин заявил, что именно Китай является единственной реальной демократией и примером для других.
В своей речи по случаю столетия партии Си предложил менее успокаивающее представление о своих «боевых идеях».
«Мы никогда не издевались и не притесняли людей любой другой страны, и никогда не будем этого делать. Таким же образом мы никогда не позволим никому издеваться, подавлять или подчинять себе Китай. Тот, кто попытается это сделать, окажется на пути столкновения со стальной стеной», – сказал он.
По ключевым показателям – количеству зарубежных баз, альянсам, силе военного удара, Америка все еще значительно опережает Китай. А глобальные амбиции Си встречают усиленное сопротивление. Однако слишком часто Запад не знает, как справиться с вызовом Пекина. Дипломатический бойкот Олимпийских игр может свидетельствовать о слабости демократических стран.
После двух веков империализма Китай наносит ответный удар. Проблема в том, что видение Си будущего глобального господства является репрессивным, резюмирует издание.
Усиление конкуренции с США привело к тому, что Китай изменил свою политику военного базирования за рубежом, стараясь создать безопасностный круг из стран, зависящих от него экономически. Первой была создана база в Джибути. Теперь масс-медиа сообщают о планах Пекина открыть базу в Экваториальной Гвинее.
Источник: The Guardian

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