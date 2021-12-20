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Лидеры "Люблинского треугольника" подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

19:30, 20 дек 2021
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Лидеры "Люблинского треугольника" подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Президенты Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей Дуда и Литовской Республики Гитанас Науседа провели первый саммит на уровне лидеров “Люблинского треугольника” в Ивано-Франковской области и по итогам подписали совместное заявление. Об этом заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам саммита.

“Доказательством единства стало и подписание итоговой нашей сегодняшней декларации. Итоги сегодняшнего саммита”, — сказал Президент.

По словам Главы государства, совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией.

“Сегодня мы скоординировали шаги нашей европейской и евроатлантической интеграции на следующий 2022 год”, — добавил он.

Ранее канцелярия Дуды сообщала, что речь идет о совместном заявлении президентов от 2 декабря по случаю 30-й годовщины признания независимости Украины.

В ней лидеры в частности подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и других, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника.

Литовская Республика и Республика Польша подтвердили свою полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, лидеры выразили особую обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации с безопасностью и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридными, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам для противодействия им в более эффективный и скоординированный способ.

Президенты подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом “Северный поток-2”, который является вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, которая использует энергетику как геополитический инструмент.

Президенты подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды, а также призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Источник: Financial Times

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