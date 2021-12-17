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Политика / Россия / Война

В МИД Украины отреагировали на признание российским судом присутствие войск РФ на Донбассе

23:50, 17 дек 2021
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Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на решение российского суда, который накануне признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе. 

В Министерстве иностранных дел отреагировали на приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону, который накануне признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе. Как заявил в комментарии УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, такое признание является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе.

“Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы „внутриукраинском“ характере конфликта на Донбассе. На этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, который четко зафиксировал ее статус как стороны международного вооруженного конфликта”, — отметил Николенко.

Он добавил, что это решение укрепит позицию Украины в процессах против России в международных судебных инстанциях. Тем не менее, российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт Ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности.

“Неудивительно, что российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся”, — добавил он.

Сегодня стало известно, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону в ноябре вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных на Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о приговоре суда, в котором говорится о присутствии российских военных на территории Украины. По его словам, в документе содержится ошибочная информация, потому что якобы “российские войска не находились и не находятся на Донбассе”.

Источник: УНН

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