"Поддержать"
Тренды:
Новости
Москва объявила НАТО ультиматум: требует отказать Украине во вступлении в Альянс
Как живут люди в мире: в музее кинокомпании Warner Brothers в Калифорнии
Саммит Восточного партнерства в Брюсселе: Зеленский встречается с лидерами стран ЕС
Спортивный костюм PUMA: стильно, комфортно, элегантно PR
Украинские спортсмены в Пекин на Олимпиаду поедут
Три миллиона деревьев высадили лесники в 2021 году на Хмельниччине
Первый украинский пятисекционный трамвай был презентован во Львове
Украина вторая в мире имеет свои нновационные препараты для лечения и профилактики коронавируса
Лучшим иностранным студентом британской Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте стал украинец
Разъясяет НСЗУ: можно ли получить бесплатную медпомощь в частных медучреждениях
Так увлеклись экспортом зерна, что оставили страну без хлеба
Более 100 депутатов наказаны за коррупцию - Генпрокурор
Выдающемуся композитору Игорю Покладу - 80 лет
У Керченского пролива опять провокация РФ: оккупанты угрожали украинскому судну - Минобороны
Байден позвонил Зеленскому и заверил, что отказал требованиям Путина
Все новости
Культура / Кино / США / Выбор редакции

Как живут люди в мире: в музее кинокомпании Warner Brothers в Калифорнии

20:21, 15 дек 2021
48

Бенджамин Вонколасер из местечка Красносельц в Польше, входившей тогда в состав Российской империи, бросил свой бедный дом и повёз свою семью в Америку в поисках счастья.Было это в 80-х годах 19-го века.

Он был сапожником и не мог дать сыновьям Альберт, Гарри, Сэму и Джеку на родине ничего - ни из-за бедности, ни из-за национальности. А парни выросли умными, амбициозными и очень рисковыми. Но риск их оправдался. Они сумели увидеть в только зарождающемся искусстве - будущее. И это было кино.

А братья Уорнер - такую фамилию семья взяла себе в Америке - стали  основателями первых кинокомпаний, а впоследствии создали всемирно известный киноконцерн, который каждому кинозрителю известен как компания Warner Bros. Entertainment, Inc. (ранее Warner Bros. Pictures).о

Их вклад в историю мирового кинематографа оказался настолько огромным. что сейчас даже трудно представить, как развивалось бы кино без новаций  Warner Bros. (Уорнер Бразерз) - они открыли первые кинотеатры, стояли у истоков внедрения цвета и звука в кино, снимали интересные фильмы и мультфильмы, были в гуще жизни.

...И только достигнув самых больших высот, не выдержали испытания большими деньгами - рассорились и продали свое детище, претерпевшее и без того много изменений, другим владельцам. Но это было уже на закате жизни, когда испытано в ней уже было всё: и огонь, и вода, и оказавшиеся такими опасными медные трубы.

Сейчас компания Warner Bros. Entertainment, Inc. успешно функционирует, а имена четырех братьев навсегда остались в её истории: Гарри Уорнер (Гирш Вонсколасер) (1881—1958), Альберт Уорнер (Аарон Вонсколасер) (1883—1967), Сэм Уорнер (Шмуль Вонсколасер) (1887—1927) и Джек Уорнер (Ицхак Вонсколасер) (1892—1976).

Наш добровольный корреспондент Наталия Клименко, которая сейчас находится в США, прислала для InfoKava фоторепортаж из музея кинокомпании. Там, в залах этого уникального музея, можно встретить множество героев фильмов, которые в разные времена были созданы силами легендарной кинокомпании.

Давайте и мы виртуально побываем в залах этого музея.

InfoKava

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Мультимедиа
Смотреть еще
Природа / Видео / Главные новости
9-12-2021, 20:30
Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь
Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь
ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии
ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще