Как живут люди в мире: в музее кинокомпании Warner Brothers в Калифорнии

Бенджамин Вонколасер из местечка Красносельц в Польше, входившей тогда в состав Российской империи, бросил свой бедный дом и повёз свою семью в Америку в поисках счастья.Было это в 80-х годах 19-го века.

Он был сапожником и не мог дать сыновьям Альберт, Гарри, Сэму и Джеку на родине ничего - ни из-за бедности, ни из-за национальности. А парни выросли умными, амбициозными и очень рисковыми. Но риск их оправдался. Они сумели увидеть в только зарождающемся искусстве - будущее. И это было кино.

А братья Уорнер - такую фамилию семья взяла себе в Америке - стали основателями первых кинокомпаний, а впоследствии создали всемирно известный киноконцерн, который каждому кинозрителю известен как компания Warner Bros. Entertainment, Inc. (ранее Warner Bros. Pictures).о

Их вклад в историю мирового кинематографа оказался настолько огромным. что сейчас даже трудно представить, как развивалось бы кино без новаций Warner Bros. (Уорнер Бразерз) - они открыли первые кинотеатры, стояли у истоков внедрения цвета и звука в кино, снимали интересные фильмы и мультфильмы, были в гуще жизни.

...И только достигнув самых больших высот, не выдержали испытания большими деньгами - рассорились и продали свое детище, претерпевшее и без того много изменений, другим владельцам. Но это было уже на закате жизни, когда испытано в ней уже было всё: и огонь, и вода, и оказавшиеся такими опасными медные трубы.

Сейчас компания Warner Bros. Entertainment, Inc. успешно функционирует, а имена четырех братьев навсегда остались в её истории: Гарри Уорнер (Гирш Вонсколасер) (1881—1958), Альберт Уорнер (Аарон Вонсколасер) (1883—1967), Сэм Уорнер (Шмуль Вонсколасер) (1887—1927) и Джек Уорнер (Ицхак Вонсколасер) (1892—1976).

Наш добровольный корреспондент Наталия Клименко, которая сейчас находится в США, прислала для InfoKava фоторепортаж из музея кинокомпании. Там, в залах этого уникального музея, можно встретить множество героев фильмов, которые в разные времена были созданы силами легендарной кинокомпании.

Давайте и мы виртуально побываем в залах этого музея.

InfoKava