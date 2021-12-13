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Украинские спортсмены в Пекин на Олимпиаду поедут

23:30, 13 дек 2021
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Украинские спортсмены в Пекин на Олимпиаду поедут

Ряд западных стран объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, другие государства воздержались от жестких решений. Украина в бойкоте не участвует, состав делегации на дипломатическом уровне еще формируетс, украинские спортсмены в Олимпиаде участие примут и активно к ним готовятся.

“Речь идет о дипломатическом бойкоте, это решение принимается руководством государства. Команды всех этих стран (что объявили бойкот — ред.) Готовятся, и в заявлениях определено, что команды этих стран будут принимать участие. Поэтому, украинская команда тоже готовится. Сейчас идут лицензионные соревнования, спортсмены борются за лицензии, готовятся к играм”, — отметили в НОК.
В ведомстве отметили, что список украинской делегации на политическом уровне согласовывается, но пока, на фоне событий, которые разворачиваются, он не претерпел изменений.
Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что  Владимир Зеленский не будет участвовать в олимпийском бойкоте,потому что у него “сегодня другие вопросы на повестке дня”.
Дискуссии и переговоры о том, как реагировать на Олимпийские игры в свете последних обвинений Китая в нарушении прав человека, идут уже давно.
В феврале 180 правозащитных организаций и представителей меньшинств, проживающих в КНР, обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) и его глава Томас Бах пока что отвергают идею бойкота как “неправильный ответ на эти вопросы”.
Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады объявили США, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания и Канада.
Источник: НОК Украины

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