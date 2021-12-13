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Три миллиона деревьев высадили лесники в 2021 году на Хмельниччине

23:15, 13 дек 2021
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Три миллиона деревьев высадили лесники в 2021 году на Хмельниччине

В лесах Хмельницкой области на 809 га высадили почти 3 млн деревьев, что вдвое больше, чем планировали. Об этом сообщает Хмельницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

«Достаточно успешным стал этот год для государственных лесохозяйственных предприятий области. Ими за счет общественности создано 809 гектаров лесных культур – почти вдвое больше, чем планировалось», - говорится в сообщении.
Новые леса появились на 73,7 га площадей, где они раньше не росли. Большинство деревьев там высадили осенью. Кроме того, на площади 1257 гектаров дополнили лесные культуры.
В питомниках лесных хозяйств при годовом плане 2,9 га высеяли семена будущих деревьев на площади 5,5 га. Предприятия области также собрали почти 50 тонн семян, что вдвое больше обычного.
Источник: Укринформ

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