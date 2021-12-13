Разъясяет НСЗУ: можно ли получить бесплатную медпомощь в частных медучреждениях

Бытует мнение, что бесплатно медицинскую помощь можно получить только в государственных медучреждениях, а в коммунальных и частных - эта помощь всегда платная. Это не так, разъясняет НСЗУ.

Как узнать, какое частное медучреждение имеет договор с НСЗУ и какие бесплатные услуги предоставляет?

Это можно сделать несколькими способами: на дашборде «Укладені договори про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій» на сайте НСЗУ; для этого необходимо выбрать в фильтрах населенный пункт, тип собственности (частная и/или ФЛП), вид помощи (первичная, специализированная, COVID-19), направление — конкретный пакет медицинских услуг по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 в медучреждении, которое должно иметь соответствующую наклейку на двери Чтобы уточнить, работает ли нужный специалист в том или ином медицинском учреждении, следует позвонить туда.

Как получить бесплатную специализированную помощь в частной клинике?

Бесплатно попасть на прием к узкому специалисту можно, если иметь для этого электронное направление. Выписывает такое направление врач, который направляет на дополнительное обследование или консультацию, чтобы установить диагноз или назначить лечение, а именно: семейный врач терапевт или педиатр узкий специалист

Обязательно ли иметь электронное направление на консультацию к гинекологу или психиатру в частном учреждении?

Чтобы попасть на консультацию к гинекологу, в том числе для детского и подросткового возраста, и психиатра, электронное направление не требуется. Впрочем, заведение должно иметь договор с НСЗУ на необходимые услуги и специалиста.

Установлен ли лимит на количество бесплатных услуг у врача-ФЛП или в частных учреждениях?

Количество визитов к таким врачам, обследований и анализов не ограничено. Но требовать от врача направить к тому или иному специалисту пациенты не могут. Бесплатную консультацию предлагает только врач, если видит в этом нужду.

Возможно ли обратиться в коммунальную больницу, если электронное направление выписал семейный врач-ФЛП?

Да, с электронным направлением пациент может обратиться в больницу любой формы собственности независимо от того, где работает врач, выписавший соответствующее направление. Например, с направлением семейного врача-ФЛП пациент может обратиться к эндокринологу, работающему в коммунальной больнице.

Источник: МедСправа