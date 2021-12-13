Так увлеклись экспортом зерна, что оставили страну без хлеба

Украина в 2021/22 маркетинговом году, который начался в июле, экспортировала свыше 28 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики. Казалось бы - победа. Однако, оказалось, что это обернулось для Украины серьезными проблемами. В то время как другие государства в условиях пандемии коронавируса ограничивают экспорт и создают стратегические запасы зерна, в Украине в этом году пренебрегли продовольственной безопасностью и продали практически весь стратегический запас. Производители хлеба в шоке: страну нечем кормить. Об этом рассказал руководитель объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

Эксперт напомнил, что в этом году Минэкономики подписало с представителями зернового рынка Меморандум, согласно которому трейдерам разрешалось экспортировать 25,3 млн. тонн украинской пшеницы. Внутренние потребности Украины в пшенице составляют примерно 7 млн. тонн (5,5 млн. тонн – продовольственных классов), а общий урожай пшеницы после очистки составил 30-31 млн. тонн. Следовательно, запасы пшеницы, которые будут обеспечивать собственные потребности Украины, согласно меморандуму, оставались на грани необходимого. Поэтому большое количество представителей отрасли отозвало свои подписи под окончательной редакцией документа.

«Согласно меморандуму на 2021/2022, маркетинговый год разрешено экспортировать 25,3 млн тонн пшеницы. Да, надо учитывать интересы трейдеров, чтобы и они заработали, и страна валюту получила. Но при этом нужно соблюсти и интересы мукомолей и хлебопекарей. То есть, в конечном счете – интересы украинцев, которым нужен качественный хлеб по доступным ценам. А что вышло? Вот считаем баланс. Если после очистки зерна новый урожай пшеницы составляет 31 млн. тонн максимум, то забираем 25,3 и получаем 5,7 млн. тонн», – подчеркнул Александр Васильченко.

Динамика производства пшеницы в Украине. ZN.ua

Специалист добавил, что сначала при подписании меморандума обсуждался предельный объем экспорта 24,4 млн тонн пшеницы (какая-то часть – фуражного класса, какая-то – продовольственного). Но в итоге приняли цифру 25,3 млн. тонн, причем без указания классов.

«То есть продавайте какую угодно. Конечно, продовольственная пшеница дороже, и продавать ее выгоднее. Вот мы свои подписи под меморандумом и отозвали», – отметил Александр Васильченко.

В Украине собран рекордный урожай пшеницы – 32,2 млн. тонн в бункерном весе. После очищения это 30-31 млн тонн, но все равно вроде бы достаточно много. Однако здесь следует понимать, что только 42% пшеницы – продовольственная. Остальные – фураж. То есть зерна, из которого производятся хлеб и хлебобулочные изделия, – максимум 13 млн тонн. Об этом пишет Главком.

Напомним

По приведенным данным ГФС, по состоянию на 10 декабря, в 2021/22 маркетинговом году Украина экспортировала 28,18 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 5,29 млн т, или на 23,1% больше, чем на аналогичную дату 2020/21 МГ.

В частности, в 2020/21 МГ на экспорт уже отправлено:

пшеницы - 15,07 млн тонн;

ячменя - 5,04 млн тонн;

ржи - 86,2 тыс. Тонн;

кукурузы - 7,76 млн тонн.

Экспорт муки достиг уже 55,5 тыс. тонн.