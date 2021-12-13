Более 100 депутатов наказаны за коррупцию - Генпрокурор

На протяжении последних двух лет правоохранители привлекли к уголовной ответственности 111 депутатов всех уровней. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время конференции “Семь лет антикоррупционной реформы”.

“В течение последних двух лет к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено более 5,5 тысяч человек, среди них 111 депутатов всех уровней”, — рассказала Венедиктова.

По ее словам, только в этом году в суд направили обвинительные акты в отношении 3,5 тыс. человек, которым инкриминировали коррупционные преступления.

“В этом году увеличилось почти на 20% количество направленных в суд коррупционных уголовных производств. Это около трех тысяч, и на 25%, то есть на четверть, выросло количество лиц в отношении которых обвинительные акты направлены в суд. Это 3,5 тысячи человек. Но это относительно дел, которые касаются коррупционных правонарушений. Поэтому, если мы высчитаем эти цифры, мы ежедневно направляем в суд, по государству, в этой категории дел, в среднем 11 таких производств в отношении 16-ти человек”, — сказала Венедиктова.

Источник: Офис Генпрокурора



