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Более 100 депутатов наказаны за коррупцию - Генпрокурор

19:00, 13 дек 2021
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Более 100 депутатов наказаны за коррупцию - Генпрокурор

На протяжении последних двух лет правоохранители привлекли к уголовной ответственности 111 депутатов всех уровней. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время конференции “Семь лет антикоррупционной реформы”.

“В течение последних двух лет к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено более 5,5 тысяч человек, среди них 111 депутатов всех уровней”, — рассказала Венедиктова.
По ее словам, только в этом году в суд направили обвинительные акты в отношении 3,5 тыс. человек, которым инкриминировали коррупционные преступления.
“В этом году увеличилось почти на 20% количество направленных в суд коррупционных уголовных производств. Это около трех тысяч, и на 25%, то есть на четверть, выросло количество лиц в отношении которых обвинительные акты направлены в суд. Это 3,5 тысячи человек. Но это относительно дел, которые касаются коррупционных правонарушений. Поэтому, если мы высчитаем эти цифры, мы ежедневно направляем в суд, по государству, в этой категории дел, в среднем 11 таких производств в отношении 16-ти человек”, — сказала Венедиктова.
Источник: Офис Генпрокурора

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