Выдающемуся композитору Игорю Покладу - 80 лет

Выдающийся украинский композитор Игорь Поклад отпраздновал 80-летний юбилей. На музыке этого украинского романтика выросло не одно поколение. Достаточно вспомнить его песни, которые стали визитной карточкой Украины во всем мире: "Скрипка играет", "Ой, летели дикие гуси", "Зелен-клен", "Волшебная скрипка", "Течет вода" и многие другие. Всего Игорь Дмитриевич за долгую музыкальную жизнь написал более 150 песен и многие другие музыкальные произведения.

По случаю юбилея композитору Игорю Покладу присвоено звание Героя Украины.

Игорь Дмитриевич Поклад – украинский композитор и опермейстер, Заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии. Член Национального союза композиторов Украины. Родился в 1941 году в городе Фрунзе (ныне Бишкек), Кыргызской ССР в семье кадрового военного во время эвакуации. После окончания Второй мировой войны семья вернулась в Украину, где в 1957 году Игорь окончил СШ №4 в Тернополе. Одновременно окончил и семилетнюю музыкальную школу по классу фортепиано.

В том же 1957 начал обучение на историко-теоретическом отделении КИМ им. Глиера. Уже после окончания третьего курса Поклад перевелся на композиторский факультет Киевской государственной консерватории, класс профессора А. Я. Штогаренко, который окончил в 1967 году. Еще учась в училище и работая там же концертмейстером, сделал первые серьезные шаги в творчестве — уже первая песня, написанная им в соавторстве с Борисом Олейником «Песня не заблудится», исполненная Константином Огневым, становится популярной. В 1966 году Игорь Поклад создал уникальный по тем временам проект — девичий вокально-инструментальный ансамбль «Мрия», который стал невероятно популярным и представлял Украину даже за рубежом. Через несколько лет «Мрия» стала лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, наряду с легендарными «Песнярами».

В 1968 году Поклад был вынужден прекратить управление коллективом из-за отбытия в ряды Советской армии. Именно в армии он познакомился с начинающим поэтом, впоследствии метром украинской песни, Юрием Рыбчинским. С тех пор они тесно сотрудничали и создали много известных песен.

В 1973 году Поклад покидает песенный Олимп. Игорь Дмитриевич решил попробовать свои силы в театре, он соглашается с предложением начать работу над продолжением музыкальной пьесы «Свадьба в Малиновке». С готовым произведением он и Рыбчинский прибыли в Одесский театр оперетты. Решение о постановке версии Поклада было принято единогласно и практически мгновенно. Следующей работой опермейстера стала «Конотопская ведьма», написанная в 1982 году. Эта оперетта до сих пор не сходит со сцен украинских театров. По словам театральных критиков, эта пьеса уже давно стала классикой жанра. Всего за несколько лет появилось еще полтора десятка мюзиклов.

В поисках новых впечатлений Поклад начал сотрудничество с режиссером Леонидом Быковым. Он написал музыку к одному из его фильмов «Где вы, рыцари?». В целом композитор работал в более чем сорока художественных фильмах. Наиболее досадной своей ошибкой Игорь Дмитриевич считет отказ от работы в фильме «В бой идут одни старики».

Также перу композитора принадлежит музыка к классическим мультипликационным фильмам «Как казаки…» и «Энеида». В новое время амбициозные творческие проекты за неимением средств пришлось свернуть. В 2014 году композитор перенес несколько сложных операций.

Произведения

Сценические произведения:

музыкальная комедия «Вторая свадьба в Малиновке» (Киев, 1974);

мюзиклы «Конотопская ведьма» (либр. Жолдака, 1982)

«Сердце мое с тобой» (либр. Д. Шевцова, 1983)

«Рождественская ночь» (по М. Гоголю, 1987)

«Засватанная – невенчанная», (по И. Карпенко-Карому)

«Чмырь» (по М. Кропивницкому)

Рок-опера «Ирод» (пьеса Александра Вратарева, 2015)

Для симфонического оркестра:

Скерцо (1962);

Симфония (1970)

Для струнного оркестра:

Вариации на тему украинской народной песни «Не пойте, петухи» (1963);

Для хора:

Сюита (сл. А. Суркова, 1969)

песни (более 150), в том числе:

Кохана (сл. И. Бараха, 1963),

на слова Ю. Рыбчинского:

Зелен клен (1968),

Два крыла (1968),

Волшебная скрипка (1969),

Тихая вода (1969),

Дикие гуси (1970),

Разве можно (1976),

на слова Б. Олийныка:

Песня о матери (1977),

Песня не потеряется (1977),

на слова М. Ткача:

Не спрашивай меня (1977),

Моя Украина

на слова В. Герасимова:

Рассветные года

Добрый свет (1977)

а также:

Красная косынка (сл. Д. Луценко, 1977),

Качели (сл. А. Вратарева, 1977),

музыка к фильмам и мультфильмам, в том числе:

1973 - Как казаки невест освобождали

1977 - Весь мир в глазах твоих

1980 - Дударики

1981 - Последний гейм

1982 - Звездная командировка

1988 - Работа над ошибками

1990 – Балаган

1990 - Войди в каждый дом

1990 - Теплая мозаика ретро и чуть-чуть…

1991 - Два шага к тишине

1992 - Снайпер

1993 - Обет

1994 - Притча о горнице

1995 - Москаль-волшебник

1995 - Как казаки в хоккей играли

InfoKava присоединяется к поздравлениям патриоту Украины, создателю национальной музыки, талантливому композитору и прекрасному человеку – с юбилеем, уважаемый Игорь Дмитриевич! Многая лета!

Песню Игоря Поклада, с пожеланием здоровья, воодушевления и творчества исполняет, с поздравлением из Соединенных Штатов Америки, в прошлом солист хоровой капеллы "Мысль" певец Вадим Дубовский.

Источник: Ноты украинских композиторов