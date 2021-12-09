У Керченского пролива опять провокация РФ: оккупанты угрожали украинскому судну - Минобороны

ФСБ РФ заявляет, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива, не выполняя команды российской береговой охраны изменить курс. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ. В Минобороны Украины назвали это "очередным информационным вбросом".

По информации ФСБ, в 9:12 "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. При этом оккупанты говорят, что украинская сторона не подала некую заявку на прохождение Керчь-Еникальским каналом.

В ФСБ говорят, что в 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны ФСБ предупредил "о необходимости соблюдения российского законодательства". "Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", – сказано в сообщении.

По информации оккупантов, сейчас "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, "требования изменить курс не выполняет".

Российская сторона заявляет, что указанные действия якобы создают угрозу безопасности мореплавания.

Глава Минобороны Алексей Резников назвал эту информацию "очередным информационным вбросом со стороны России".

"Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", – сказал он.

"В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (30км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", – добавил Резников.

Позже в ФСБ РФ сообщили, что "Донбасс" лег на обратный курс, на запросы не реагирует, сообщили в ФСБ.

В штабе операции ООС также назвали заявление ФСБ РФ фейком.

"Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", – сказано в сообщении.

Напомним

Сегодня Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит поддержку Крымской платформы и призывает РФ прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных.

Источник: Liga.net



