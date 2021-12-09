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Байден позвонил Зеленскому и заверил, что отказал требованиям Путина

23:30, 09 дек 2021
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Байден позвонил Зеленскому и заверил, что отказал требованиям Путина

Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Президент США рассказал, о чем говорил с Путиным и заявил, что отказал требованиям Путина по членству Украины в НАТО. Соответствующее заявление сделал глава Офиса Президента Андрей Ермак. 

Президент США предупредил Путина о последствиях, если в Кремле примут решение относительно эскалации возле украински границ и вплоть до вероятного вторжения на территорию Украины. В частности речь идет о санкциях.
Байден сказал: решение о вступлении в НАТО – это решение только  украинского народа. Украина - суверенное независимое государство и Байден этот вопрос с Путиным даже не готов был обсуждать, – рассказал Ермак.
Во время разговора не шла речь о каких-либо компромиссах. Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины – только государство и члены НАТО должны решать этот вопрос, – пояснил Ермак.
Он подытожил, что "без безопасности Украины не может быть безопасности европейской". Именно поэтому ожидают, что Россия предоставит предложения по безопасности.
Напомним
В 2020 году Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей. Прежде чем вступать в НАТО, Украина должна получить План действий по членству.
По мнению Путина, вероятное расширение НАТО является "очень чувствительной для Москвы темой", ключевым вопросом в этом контексте является именно членство Украины в Альянсе. Мол, он беспокоится из-за угроз безопасности России в среднесрочной и стратегической перспективе.
Источник: 24tv.ua

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