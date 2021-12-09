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Проект резолюции по милитаризации Крыма поддержан в ГА ООН, несмотря на то, что РФ была категорически против

21:30, 09 дек 2021
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Проект резолюции по милитаризации Крыма поддержан в ГА ООН, несмотря на то, что РФ была категорически против

Генассамблея ООН поддержала проект резолюции по милитаризации временно оккупированного Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. "Результаты голосования следующие: за - 62, против - 22, воздержались - 55. Проект резолюции A/76/L.22 принимается", - заявил глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

Резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей” сегодня в Генассамблее представил постпред Украины Сергей Кислица.
После его выступления слово взяли представители Сирии и России, которые призывали не голосовать за резолюцию или проголосовать против.
Напомним
В прошлом месяце Комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Впервые в документе была зафиксирована поддержка "Крымской платформы".
Украина подала на рассмотрение Генассамблеи ООН две резолюции относительно Крыма: “Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина” и “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”.
Источник: УНН

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