Договориться опять не удалось: обмена не будет и КПВВ не откроются

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы украинской стороне не удалось договориться с Россией об открытии КПВВ “Счастье” и “Золотое”. Как сообщил в эфире одного из телеканалов представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш, российская сторона выдвигает политические условия для открытия пунктов въезда-выезда.

“К сожалению, нет позитивных результатов по КПВВ и по обмену (пленными — ред.). Пока еще открыт вопрос по возвращению к режиму прекращения огня. Мы подготовили документ, который сегодня, если он устроит все стороны, может быть рассмотрен на внеочередном заседании ТКГ. Поэтому этот вопрос пока остается открытым”, — заявил Гармаш.

Он добавил, что российская сторона выдвигает политические требования для того, чтобы открыть КПВВ, либо же вообще не дает объяснений, почему не хочет открывать КПВВ в Счастье. При этом, добавляет Гармаш, гуманитарные грузы там ходят, и данный пункт въезда-выезда для них открыт.

“Для них это КПВВ открыто. Почему они не хотят открывать население — внятного ответа нам не дают. Нам говорят: “Давайте откроем два КПВВ одновременно — это „Счастье“ и „Золотое“. Но в „Золотом“ у нас есть спорные моменты, а вот по „Счастью“ спорных моментов нет, и нам ничего не мешает его открыть, кроме их желания использовать наше желание открыть это КПВВ с той стороны для решения своих политических вопросов. То же самое и по обмену”, — добавил спикер.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем выразил надежду на то, что на заседании Трехсторонней контактной группы будут решены три основных вопроса: прекращение огня, обмена удерживаемыми лицами и открытия КПВВ.

Он добавил, что украинская сторона готова открыть КПВВ и надеется, что на стороне оккупированных территорий также предоставят возможность пересекать линию, особенно перед новогодними праздниками.

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Людмила Денисова: Россия незаконно преследует 133 украинцев, в частности 114 наших граждан пребывают в заключении и находятся на территории РФ и в оккупированном Крыму.

"Российская Федерация незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам. Из них 114 лиц – заключенные, 97 из которых находятся в РФ и 17 – в Автономной Республике Крым".

По ее словам, среди основных нарушений процессуальных прав наших граждан является содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО. Там они находятся в "нечеловеческих условиях, без медицинской помощи, без средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса".

Денисова также заявила, что на временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей боевики Кремля удерживают 280 украинцев, в частности, 44 – военнослужащих.

Также 450 осужденных ожидают перевода с ОРДЛО. По поводу этого вопроса украинская сторона ведет переговоры с так называемыми "уполномоченными" Донецкой и Луганской областей.

Источник: УНН



