Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь

Дайверы у побережья Новой Зеландии столкнулись лицом к лицу с гигантским морским червем - пиросомой - длиной почти 30 футов (около 9 метров), передает FaceNews.ua. Ночью пиросомы всплывают на поверхность моря. Там они питаются всем, что могут найти в воде.

Как сообщает BGR.com, это существо называется пиросомой, и, хотя оно может выглядеть устрашающе, на самом деле к нему совершенно безопасно приближаться. Пиросомы являются частью семейства морских существ, известных как оболочники или «морские брызги». Их также называют морскими тараканами, отмечает National Geographic, из-за их способности добывать пищу даже в самых неблагоприятных условиях.

Видеооператор Стив Хэтэуэй и его друг Эндрю Баттл обнаружили пиросому во время съемок туристического промо-ролика в октябре 2018 года. Хэтэуэй говорит, что Баттл был первым, кто заметил это огромное морское существо. Он надел акваланг и сразу же нырнул.

Обнаруженная ими пиросома была примерно 26 футов в длину. Эти полупрозрачные червеобразные существа часто светятся и выглядят как пластиковый пакет, плавающий в воде. Двое ныряльщиков провели почти час, плавая вокруг существа, фотографируя и снимая его на видео. Хэтэуэй говорит, что годами надеялся мельком увидеть одну из них.

Баттл сказал National Geographic, что плавать рядом с пиросомой «было просто невероятно». Он также отметил, как они могли вблизи видеть тысячи крошечных существ вдоль тела гигантского морского червя.

Пиросомы на самом деле представляют собой свободно текущую колонию сотен или даже тысяч отдельных организмов. Эти организмы известны как зооиды. Маленькие многоклеточные существа прокачивают воду через свое тело, чтобы ловить и питаться фитопланктоном, частицами фекалий и другими бактериями.

Эндрю Джеффс, профессор морских наук Оклендского университета, говорит, что пиросома и сальпа, родственник пиросомы, важны для тропических вод в качестве источника пищи. Другие существа, такие как черепахи и колючие омары, цепляются за трубки и могут кормиться неделями.

Ночью пиросомы всплывают на поверхность моря. Там они питаются всем, что могут найти в воде. Их тела очень похожи на студенистые организмы, такие как медузы. Кроме того, они светятся за счет естественной биолюминесценции. Хотя «червь» был 26 футов в длину, сами существа могут быть размером всего один сантиметр. Пока вся колония не будет уничтожена, они теоретически могут жить вечно.

Таких гигантских морских червей можно увидеть редко. Но ученые прилагают больше усилий для изучения и понимания этих существ.

Источник: FaceNews.ua



