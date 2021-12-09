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Хорошие новости из Лондона: Великобритания выделяет Украине 1 млрд фунтов

19:30, 09 дек 2021
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Хорошие новости из Лондона: Великобритания выделяет Украине 1 млрд фунтов

Великобритания предоставляет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Twitte.

"Хорошие новости из Лондона: Великобритания выделит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году объем общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", – написал Зеленский. 
В октябре 2020-го Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на 1,25 млн фунтов стерлингов. В июне 2021-го Украина и Британия подписали меморандум о морском партнерстве. 14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз. Также планируется, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey. 16 ноября Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов.   
Источник: Liga.net

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