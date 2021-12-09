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Официальные сообщения Кремля очень грустные: Путин добился, что США окапываются у границ РФ

19:00, 09 дек 2021
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Официальные сообщения Кремля очень грустные: Путин добился, что США окапываются у границ РФ

Разговорчики Путина с Байденом комментируют все, кому не лень. Или все, у кого, при анализе этих, уже пятых с начала каденции Байдена, переговоров на фоне общей ситуации и в мие в целом, и в Европе в частности, возникают необычные мысли. Вот, например, как у Александра Морозова, политолога, научного сотрудника Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова в Праге. Свою точку зрения он изложил на своей странице в Facebook.

Официальные сообщения Кремля очень грустные. Про климат, ковид и прочие путинские фальш-ракеты поговорить не удалось, "преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом". Читай: все два часа говорили про Украину. Очный саммит отъехал на год, встретимся "в октябре", т.е. по смыслу "когда-нибудь вообще". 
Мечта Путина сбылась: США вернулись в Восточную Европу. Десять лет Путин и кремлевские спикеры твердили, что европейцы ничего не решают, пляшут под дудку Вашингтона и говорить надо через голову соседних народов прямо с "городом, сияющим на холме", с великой империей мира. Десять лет с этого холма отвечали: нам похер. И вообще "мы отовсюду уходим, вот у вас там штайнмайер, с ним и решайте". При Обаме уходили, при Трампе уходили. 
Спрашивается: зачем Владимиру Владимировичу так упорно добиваться, чтобы США вернулись в Восточную Европу? 
Ну, хорошо, вот они вернулись. Что дальше? 
Дальше Путин просит каких-то письменных гарантий о нерасширении НАТО на восток. Это же какое-то безумие. Десять лет добиваться того, чтобы НАТО сюда "расширилось", создать безальтернативную ситуацию для Украины в отношении сотрудничества с НАТО, - и теперь просить каких-то письменных гарантий. 
Если комментировать с позиций российских национальных интересов (в классическом смысле): то вся эта политика Путина в Восточной Европе - это преступление. 
Если смотреть из Европы: это не политика, а просто безумие, игнорирование всех разумных возможностей. 
В сухом остатке: в декабре 2021 года президент РФ два часа говорил с президентом США и этот разговор свелся к одному: США гарантируют политическую и военную поддержку Украине. 
Ну, это увлекательно и "предметно". 
Надеюсь, Владимиру Владимировичу было интересно.

* * *

Путин мысли Морозова подтверждает. Его беспокоит возможность вступления Украины в НАТО. Он считает, что за этим “последует размещение в Украине соответствующих военных баз и угрожающего России оружия”.
“Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия... Для России было бы преступным бездействием безвольно наблюдать за происходящим вокруг возможного вступления Украины в НАТО”, — заявил Путин.
На что президент США Джо Байден ответил: в случае вторжения РФ в Украину, Соединенные Штати укрепят восточный фланг НАТО, а также предоставят Киеву больше военной помощи.

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