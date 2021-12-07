Владимир Кличко объявлен в розыск в Германии

Украинский боксер Владимир Кличко решил проверить, есть ли еще порох в пороховницах, и стал настоящим охотником за приключениями: бывший чемпион мира принял участие в съемках нового приключенческого реалити-шоу "Погоня за знаменитостями".

Среди прочих участниками стали актриса Стефани Гиссингер (25 лет), певица Ванесса Май (29 лет), актер Том Бек (43), его коллега Кида Ходр Рамадан (45).

Цель участников состоит в том, чтобы самостоятельно или работая вместе в командах по два человека добраться до запланированной географической точки незамеченными. На исполнение задачи у звезд будет всего 10 дней.

Владимир Кличко поделился на своей странице в Сети тизером своих испытаний:

"Кто имеет наибольшую силу воли, чтобы выиграть данный вызов?",- поинтересовался у фолловеров боксер.

В свою очередь, в комментариях не обошлось и без волны хейта:

"Нужно Фьюри ушатать, а не в Форт Боярд играть".

"Фьюри лучше",- раскритиковали подписчики звезду украинского бокса.

В сериалити звезды будут убегать от Эриха Вада, бывшего секретаря Федерального совета безопасности и советника канцлера по военной политике, а также команды следователей и кибераналитиков.

Охотники будут пытаться поймать людей, скрывающихся от "правосудия", а те будут убегать по всей Германии.

Цель знаменитостей – оставаться незамеченными до конца.

Поначалу это может показаться довольно обычным, но участники имеют ограниченные денежные ресурсы.

На вопрос, что подтолкнуло боксера к участию в таком проекте, он ответил:

"Потому что я хочу показать, что мой жизненный принцип действительно может помочь в конкретных ситуациях.

Я хочу доказать, что должна быть сильнейшая сила воли в жизни для преодоления любого вызова. И, конечно, я хочу убедить и охватить максимальное количество людей", – рассказал Владимир на своем ресурсе Klitschko.

Сможет ли боксер обойти радары и уйти незамеченными? Какие личные качества будут полезны? Все это должно быть показано в "Охоте на знаменитостей".

Источник: Сегодня



