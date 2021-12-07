ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии

ВСУ продолжают наращивать обороноспособность. В бюджете 2022 на это заложено почти 29 млрд грн. Президент Владимир Зеленский в ходе торжеств в Харькове в честь Дня Вооруженных Сил Украины заявил о передаче украинским войскам около сотни единиц вооружения и новой военной техники.

Что получили

В Одессе Военно-морские силы Украины получили первые два катера типа Island; в украинском флоте они получат имена «Фастов» и «Сумы».

На территории аэродрома в пгт Озерное Житомирской области ВСУ получили модернизированный истребитель Су-27, учебно-боевой самолет L-39, вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.

В Краматорске командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Павлюк вручил военным сертификаты на 34 бронированных автомобиля «Козак-2М1».

В Киеве военнослужащие ВСУ получили 13 легкобронированных автомобилей Hummer. Еще 15 таких бронеавтомобилей получили военные во Львове.

Пять главных направлений развития армии

Украинская армия прошла сложный путь развития, ее заставила измениться война и сейчас ВСУ готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и в нас верят. Именно это придает сил приближать победу", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Модернизация украинской армии в 2020—2021 годах проходила комплексно: новое вооружение получали сухопутные силы, флот и силы ПВО, ожидается обновление парка транспортной авиации. Если госбюджет-2021 предусматривал на развитие вооружений и военной техники 22,7 млрд грн, то в бюджете на 2022 год заложено уже 28,4 млрд грн, сообщает Минобороны.

1. Бронетехника

БТР Онцилла (название — в честь южноамериканского леопарда) с 2020 года поступает в войска. Машина призвана постепенно вытеснить привычные Дозоры. Разработали Онциллу в Польше, однако сегодня это уже не импортная, а отечественная техника: ее производят на предприятии ВК Система в Василькове Киевской области.

Это многофункциональный бронированный транспорт, который можно использовать для перевозки бойцов, разведки или эвакуации, писала ВВС-Україна. Онцилла имеет лучшую проходимость, чем предыдущие образцы, способна перевозить от 9 до 11 человек. Броня защищает людей от бронебойных и зажигательных патронов и мин в эквиваленте 6 кг взрывчатки.

Как говорят украинские военные, имевшие опыт эксплуатации этой техники, машины проявили себя в различных условиях как летом, так и зимой и имеют в активе прохождение непрерывных маршей в колоннах на расстояние до 1000 км, а также передвижение по местности со сложным рельефом в условиях бездорожья и осенне-весенней непроходимости, отмечал сайт defence-ua.

Вооружение — боевой модуль с пулеметом калибра 12,7 мм.

2. Реактивная артиллерия

С сентября 2021 года в войска поставляется модернизованная система залпового огня БМ-21У Град, или Верба, разработка Харьковского конструкторского бюро имени Морозова. Об этом сообщал Укроборонпром.

«Цифровые системы Вербы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. В то же время перезарядка полного пакета занимает всего пять минут», — рассказывали в концерне.

Как напоминает defence-ua, в начале года оборонное ведомство предполагало объединить разработки Вербы и РСЗО Берест (ее намеревались производить в Шепетовке), но харьковская система все же выиграла внутриотраслевую конкуренцию и даже была представлена на параде в честь 30-летия независимости.

3. Ракетные комплексы

Уникальное изобретение КБ Луч, береговой ракетный комплекс 360МЦ Нептун прошел все испытания и был принят на вооружение еще в августе 2020 года. Defense Express указывал, что стоимость разработки вместе с крылатой ракетой составила всего около 1 млрд грн ($40 млн) за шесть лет, что «потрясающе мало относительного того значения, который сделал этот комплекс для обороноспособности страны». Нептун способен уничтожать боевые корабли противника классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе групп. «Это высокоточное оружие может поражать цели в сложных метеорологических условиях, а ракеты — маневрировать во время полета», — заявляли в Минобороны.

В начале 2021 года в Военно-морских силах ВСУ создали ракетный дивизион, который вооружится Нептуном. 15 марта дивизион получил командный пункт, одну самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую и транспортную машину, макеты ракет. Однако производство серийных образцов только начинается.

«На производство надо не меньше года. Между тем, чтобы сформировать комплекс и он обрел функции, пройдет еще, наверное, около года. Поэтому наличие комплекса, обученного, подготовленного расчета, понимание тактики применения, плюс наличие боекомплекта — это все где-то два-три года минимум при лучших раскладах», — объяснял глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

4. Корабли

Пока в Турции закладывали корвет Ада для украинских ВМС, Лондон и Киев договаривались о поставках списанных британских тральщиков и строительстве ракетных катеров, а США раздумывали, передавать ли Украине патрульные катера Mark VI или отправлять их на металлолом, украинский москитный флот пополняется американскими катерами Island.

До конца 2021 года Украина получит три корабля типа Island, что позволит сформировать дивизион из пяти таких кораблей в составе Военно-морских сил, пообещал министр Таран.

Экипажи двух катеров (им дали имена Славянск и Старобельск) уже прошли в американском Балтиморе обучение безаварийной эксплуатации.

Готовится документация для передачи катеров Сумы и Фастов, а также пятого, который пока именуется WPB-1336. Причем эти три корабля, в отличие от первых двух, поступят в состав ВМС уже с вооружением производства США.

5. Авиация

Накануне Нового 2021 года впервые за эпоху независимости Украинское государство заказало у концерна Антонов транспортные самолеты Ан-178 для нужд армии.

На майской пресс-конференции президента Владимира Зеленского журналисты обратили внимание на сборку фюзеляжа первой из трех машин. В сентябре предприятие приступило к стапельной сборке второго Ан-178. Всего заказано пять самолетов. Ожидается, что первый из них поднимется в воздух в первом полугодии 2022 года.

Необходимость выпуска нового серийного самолета стала очевидной после катастрофы Ан-26 с курсантами под Харьковом. Ан-178 будет значительно быстрее старого советского транспортника, при этом сможет перевозить в три раза больший вес.

«Ан-178 способен приседать на основных стойках. Именно эта особенность и является уникальной технической изюминкой, которая выгодно отличает самолет от конкурентов. Благодаря этому, с помощью соответствующих рычагов управления, появляется возможность корректировать уровень порога пола грузовой кабины в пределах 330 мм. Это не только облегчает, но и значительно ускоряет процесс загрузки-выгрузки военной техники, которая своим ходом заезжает в грузовую кабину», — писал ресурс Армія-Inform.

Перед КБ Антонова была поставлена задача полностью отказаться от российских комплектующих. При этом во время показательных торжеств в мае (выкатка первого фюзеляжа Ан-178−100Р, заказанного Минобороны, и юбилей ГП Антонов) на образце были российские шасси и детали крыльев, даже в кабину установили российские кресла пилотов и авионику, напоминает defence-ua.

6. Беспилотники Bayraktar TB2

26 октября 2021 года Украина впервые в ответ на обстрелы российско-террористических войск применила на Донбассе ударный потенциал беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 производства Турции и уничтожила артиллерийское оружие оккупантов.

Bayraktar TB2 (Байрактар ТБ2) — разработанный в Турции ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник (БПЛА). Его спроектировала компания Baykar Makina, первый полет состоялся в 2009 году. Беспилотник получил название от фамилии основателя фирмы Оздемера Байрактара.

Аппарат может беспрерывно находиться в воздухе до двух суток и поражать цель с 7-километровой высоты, оставаясь неуязвимыми для многих устаревших или низковысотных зенитно-ракетных комплексов противника.

Еще одно его преимущество — камеры с высоким разрешением и современным программным обеспечением. Они обеспечивают большую дальность обнаружения и сопровождения цели, возможность ведения разведки с помощью оптико-электронной станции.

Сейчас на вооруженных ВСУ насчитывается два комплекса Bayraktar TB2, в составе которых 12 БПЛА, станции управления и управляемые боеприпасы, в том числе высокоточные боеприпасы турецкого производства Roketsan MAM-L и MAM-C.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал закупку новой партии беспилотников Bayraktar в 2022 году.

Кроме того, в Украине планируют наладить собственное производство турецких боевых беспилотников Bayraktar.

Источник: штаб ВСУ