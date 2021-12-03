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Криминал / Инфографика / Коррупция

Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины

21:00, 03 дек 2021
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Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины

57,6% жителей городов Украины называют президента Зеленского ответственным за борьбу с коррупцией. При этом 81,6% считают, что он не выполнил свои обещания по борьбе с коррупцией. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group".

Оценивая разные учреждения, в обязанности которых входит борьба с коррупцией, украинцы поставили им следующие оценки по пятибалльной шкале. Худший показатель у Офиса генерального Прокурора (1,78 из пяти). Далее с практически одинаковым результатом в рейтинге расположились НАПК и САП (1,86 и 1,87 балла соответственно). НАБУ получило оценку 1,91 балла. Самым эффективным органом оказался "традиционный" орган по борьбе с коррупцией – Министерство внутренних дел, которому украинцы поставили оценку 2,33 балла.
Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 01

Основную ответственность за борьбу с коррупцией украинцы возлагают именно на президента. 57,6% опрошенных назвали его ответственным за успехи и провалы в борьбе с коррупцией, а 48,7% считают, что именно президент должен быть основным инициатором реформ в сфере борьбы с коррупцией. На втором месте – Верховная Рада Украины (45,4% и 31,8% соответственно). Правительство считают ответственным за борьбу с коррупцией 29,2%, а основным инициатором реформ – 12,6% респондентов.
Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 02

При этом украинцы невысоко оценивают выполнение Владимиром Зеленским своих обещаний по борьбе с коррупцией: 11,1% считает, что президент свои обещания выполнил (2% – полностью, 9,1% – частично), тогда как 81,6% так не считают (35,3% – "скорее не выполнил", 46% – "совсем не выполнил").
Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 03

Оценивая роль общественных организаций в борьбе с коррупцией, положительной ее назвали более половины опрошенных ("значительная положительная" - 19,7%, "незначительная положительная" - 31,7%), в то время как отрицательной - 12,1% (из них "значительной отрицательной" – 4,1%).
Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 04

К идее по участию иностранных экспертов при выборе руководства антикоррупционных органов положительно относятся 40,9% украинцев (15,9% – абсолютно положительно, 25% – скорее положительно). Тех, кто отрицательно оценивает такой подход, немного больше (в пределах погрешности) – 42,3%, из которых 15,4% относятся к участию иностранцев "скорее отрицательно", а 26,9% – абсолютно отрицательно.
Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 05

Более половины (52,3%) респондентов считают, что президент должен проводить собеседование с кандидатами на руководящие должности в антикоррупционных органах (28,1% ответили на этот вопрос "однозначно да", 24,2% - "скорее да"). Противоположного мнения придерживаются 33,9% (13% – "однозначно нет" и 14% – "скорее нет").
Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 06

От ответа на вопрос "Должен ли СНБО при наличии информации от СБУ иметь право вето на назначение руководителей антикоррупционных органов?" относительное большинство (36,7%) воздержалось. 35% поддерживают "право вето" для СНБО (18% - "однозначно да", 17% - "скорее да"), 30% не поддерживают (14% - "однозначно нет", 16% - "скорее нет").
Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 07

Исследование проводилось компанией "Active Group" в период 29 ноября – 1 декабря 2021 методом личных интервью. География: города Украины с населением 50 тыс. и более, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%. 
Источник: Цензор

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