В Украине стартует международный турнир по мобильным играм

Red Bull Mobile Esports Open (Red Bull M.E.O.) – это крупнейший в мире киберспортивный турнир по мобильным играм, в рамках которого борются игроки из более чем 30 стран. Принять участие в соревновании может любой – как новичок, так и про-геймер. От игроков требуется только наличие мобильного телефона.

В Украине в рамках Red Bull M.E.O. будет проведен турнир по PUBG Mobile, одной из самых серьезных мобильных дисциплин. Украинский турнир проводится вместе с Федерацией киберспорта Украины (UESF).

В PUBG Mobile участникам предстоит собрать отряд из четырех игроков, найти лучшее вооружение на карте и пережить всех оппонентов в режиме королевской битвы. Команды по четыре игрока (Quads) прыгают на парашюте на отдаленный остров, чтобы сразиться до победы в режиме "победитель забирает все".

Игроки должны найти свое собственное оружие, транспортные средства и припасы, а также победить на визуально и тактически насыщенном поле боя, что заставляет игроков находиться в постоянно уменьшающейся зоне игры. Украинские онлайн-квалификации начнутся уже 4 декабря.

Турнир разделен на три этапа: национальные квалификации, национальный финал и международный финал.

В Украине пройдет пять онлайн-квалификаций с 4 по 12 декабря. Из каждой онлайн-квалификации в финал проходит по 4 команды. Национальный финал пройдет 18 декабря. Лучшие четыре команды Национального финала также получат право представить Украину в международном европейском онлайн-финале Red Bull M.E.O., который состоится 20 декабря и призовой фонд которого составит 10 000 евро.

Зарегистрироваться на турнире можно по ссылке.



