Поселение людей на Луне появится уже через 10 лет, – заверяет бизнесмен Павел Танасюк

В 2022 году команда Павла Танасюка отправит на Луну британско-украинскую миссию. Полет должен ответить на вопрос, насколько спутник Земли подходит для колонизации.

Танасюк вырос на родине знаменитого конструктора Сергея Королева – в Житомире. В 2005 году переехал учиться в Британию, где с отличием закончил Лондонскую школу экономики и совместную программу по технологической политике Кембриджского университета и MIT. В 2010-ом он и еще один украинец Юрий Чайка основали платежную систему MoneXy, но спустя пять лет продали ее Fidobank. Затем Танасюк вложил свои вырученные деньги в создание Spacebit.

Spacebit работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса. Главный офис находится в Лондоне. Компания планирует создать в Украине центр управления космическими полетами.

О том, чем Луна может быть полезна землянам, как может выглядеть поселение на спутнике Земли, какую роль может играть Украина в освоении космоса, Танасюк рассказал в интервью Liga.net.

Один из вопросов – почему нужно вкладывать деньги в исследования Луны, если на Земле столько проблем: пандемия, климатические изменения?

По словам Танасюка, многие разработки, которые есть в мобильном телефоне, пришли из космоса. Они используются в чипах, в медицине:

"Поэтому деньги, вложенные в космос, в так называемую космическую гонку, возвращаются государству в сотни, тысячи раз. И так было даже раньше, когда деньги на космос тратило государство. Сейчас коммерческие предприятия, инвесторы зачастую несут риски и далеко не все инвестирует государство, поэтому будущие выгоды гигантские", – говорит Танасюк.

Не стоит думать, что мы как бы тратим ресурсы не на то направление, что нужно сосредоточиться на проблемах Земли: "Есть люди, которые сами по себе изобретатели, сами по себе исследователи. Люди, которые занимаются космосом, относятся к этой категории. Как сказал Циолковский: "Земляне родились на Земле, но не должны здесь оставаться". Я с ним согласен. Наша задача как цивилизации – заселять другие планеты, возможно, другие системы. Это нормально, если мы хотим выжить", - сказал Танасюк.

При этом он отметил, что экосистема Земли не менее важна:

"Если мы ее разрушим до того момента, как улетим в какое-то прекрасное место, мы как цивилизация не выживем. Нельзя сказать, что нужно заниматься только космосом или обеспечивать только безопасность Земли. Важен баланс, как и во всем, что делают люди", – говорит Танасюк.

Источник: Liga.net



