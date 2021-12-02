Верховная Рада приняла Бюджет-2022: основные показатели

Народные депутаты во время пленарного заседания парламента 2 декабря в целом приняли законопроект о Государственном бюджете на 2022 год. Финальную редакцию закона одобрили 268 нардепов.

Общие показатели проекта Государственного бюджета на 2022 год в доработанном законопроекте изменены по сравнению с проектом, представленным на І чтение, таким образом:

1) доходы увеличены на 54.733,55 млн грн (или на 4,3%), в т.ч. по общему фонду - на 50.039,9 млн грн, по специальному фонду - на 4.693,6 млн грн.

2) расходы увеличены на 55.733,5 млн грн (или на 3,9%), в т.ч. по общему фонду - на 50.039,9 млн грн, по специальному фонду - на 5.693,6 млн грн;

3) дефицит (финансирование) увеличен на 792,1 млн грн (или на 0,4%) (по специальному фонду) - до 188,798 млрд грн.

Как объявил во время представления проекта министр финансов Сергей Марченко, доходы государственного бюджета ко второму чтению определены в сумме 1332 млрд грн, расходы - 1521 млрд грн. Предельный объем дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП.

Как отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов во время заседания, бюджетный комитет также ко второму чтению предлагал увеличить расходы на инвестиционные вложения на сумму 500 млн гривен для завершения реализации начатых инвестиционных проектов, а именно: на диагностику и лечение заболеваний в Национальном институте рака на 300 млн гривен; проведение международных олимпиад Малой академии наук; выполнение научно-технической космической программы.

Проект Государственного бюджета на 2022 год, согласно данным правительства и парламента, также предусмотривал:

Индекс потребительских цен – 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года)

Прожиточный минимум – с 1 января – 2 393 грн, с 1 июля – 2 508 грн, с 1 декабря – 2 589 грн

Минимальная зарплата – с 1 января – 6 500 грн, с 1 октября – 6 700 грн

Среднемесячная заработная плата - 15 258 грн

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ, к экономически активному населению - 8,5%

Экспорт товаров и услуг - 6,5% г/г

Импорт товаров и услуг - 9,2% г/г

Курс гривны к доллару США - 28,6/28,7 средний/на конец года

Источник: УНН



