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Общество / Криминал

"Повязали" работорговцев: "вербуют" для работы, секс-эксплуатации и суррогатного материнства

20:00, 02 дек 2021
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"Повязали" работорговцев: "вербуют" для работы, секс-эксплуатации и суррогатного материнства

С начала этого года подразделения Госпогранслужбы ликвидировали 4 канала торговли людьми. Также был не допущен вывоз за границу 24 потенциальных жертвы этих схем.

В МВД напомнили, 2 декабря отмечается Международный день борьбы за отмену рабства.
“Всего с начала года подразделения ГПСУ задержали 4 организаторов и 8 пособников, не допустили вывоз за границу 24 потенциальные жертвы торговли людьми. А также начато 19 уголовных производств, объявлено 14 подозрений, вынесено 3 обвинительных приговора в отношении 3 лиц, один из которых приговорен к реальному сроку. Кроме того, в течение года было прекращено функционирование 4 каналов торговли людьми в рамках уголовного производства по ст.149 УКУ (Торговля людьми)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что анализ результатов пограничного ведомства свидетельствует, что одними из видов торговли людьми остается вербовка граждан Украины для трудового рабства, женщин-украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации и незаконных действий в сфере репродуктивных технологий (суррогатное материнство).
В частности, напомнили в МВД, в июне этого года пограничники разоблачили незаконную переправку женщин в Королевство Бахрейн с целью сексуальной эксплуатации. На незаконной вербовке в Харькове попался гражданин Азербайджана 1972 года рождения. Он пытался отправить в Киев с последующим выездом в Королевство Бахрейн трех харьковчанок от 20 до 35 лет.
“Для разоблачения таких преступлений активно ведут работу сотрудники оперативно-розыскных подразделений ведомства. Принимаются меры не только по дискредитации каналов торговли людьми, а в первую очередь с их полной ликвидации, задержанию организаторов и привлечению их к уголовной ответственности”, — отмечается в сообщении.

В ноябре этого года 12 человек были освобождены из трудового рабства в результате прекращения деятельности преступной группы, которая действовала в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Источник: МВД

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