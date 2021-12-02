ВР сделала важный шаг к сохранению природных ресурсов Украины

Верховная Рада ратифицировала Нагойский протокол к Конвенции о биологическом разнообразии о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равноправном распределении выгод от их использования. Соответствующий законопроект №0125 принял 291 народный депутат.

Согласно тексту пояснительной записки, целью Нагойского протокола является справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов, в том числе путем обеспечения надлежащего доступа к ним и надлежащей передачи соответствующих технологий, учитывая все права на эти ресурсы и технологии, а также путем надлежащего финансирования, содействуя таким образом сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов.

Отмечается, что членство Украины в Нагойском протоколе потребует уплаты из государственного бюджета ежегодного взноса в Доверительный фонд Нагойского протокола в размере около 3 (трех) тыс. долларов США.

Ожидается, что реализация протокола будет стимулировать сохранение природных ресурсов в Украине как источника прибыли и улучшения среды обитания человека, повышения инвестиционной привлекательности и улучшения международного имиджа государства как такового, для которого вопрос сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.

В 2011 году Украина подписала Нагойский протокол. Он предполагает надлежащее финансирование, способствующее сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов.

В связи с тем, что Нагойский протокол вступил в силу 12 октября 2014 года, порядок вступления в силу для Украины применяется в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Нагойского протокола.

Источник: УНН



