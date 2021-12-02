Лига чемпионов УЕФА по футзалу: украинский клуб выиграл стартовый поединок

Ивано-франковский "Ураган" в Лиссабоне провел матч стартового тура Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу против испанского "Леванте".

Каждый из соперников стремился начать свой путь элитным раундом с победы, что привело к постоянным изменениям лидера. Забивать команды начали в середине первого тайма. Толра вывел испанцев вперед. Впрочем, украинцы ответили аж дважды. Сначала Коваль, а потом — Абакшин воплотили свои возможности в голы и позволили "драконам" уйти на перерыв в качестве лидеров.

После отдыха Толра благодаря быстрому голу оформил дубль, а Арача в середине тайма снова подарил "Леванте" минимальный гандикап.\

Впрочем, подопечные Максима Павленко выдержали удар. Сначала Коваль оформил дубль и сделал счет равным. Затем свой второй гол забил Абакшин, а установил финальный счет во встрече Фаренюк.

Итак, 5:3 — чемпион Украины одолел вице-чемпиона Испании.

Во втором туре элитного раунда Лиги чемпионов в квартете "D" соперником ивано-франковцев станет лиссабонская "Бенфика", которая в первом туре разгромила венгерский "Халадаш" (8:3).

Источник: Ассоциация футзала Украины



