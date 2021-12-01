Страна мечты: зачем и кому Зеленский в своем послании продавал свои "победы"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 декабря, выступил с традиционным ежегодным посланием в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины. В общем, это Послание можно расценивать как попытку перебить общественный негатив, потому что оно практически не коснулось острых углов украинской действительности и воспринимается скорее как предвыборная агитка и выглядело как сплошная президентская "победа".

"30 лет назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы обрели независимую Украину, но так и не начали строить независимость. Независимую от чужого мнения и чужих интересов. Страну, где закон решает все, а не для одного решает все и всех это закон... Где политики работают на 100% граждан, а не на 20% ВВП одного гражданина", – сказал Зеленский.

Приготовления к президентскому спичу в парламенте начались загодя: нардепам-"слугам" роздали футболки с надписью "За президента! Против олигархов", которые, впрочем, одели далеко не все "большевики". Мало того — некоторые представители монобольшинства вовсе оконфузились, скрыв "президентские" футболки так, что надпись на них читалась "президент, ты – олигарх".

В самом обращении Зеленский раздал много "вкусных" обещаний о материальных выплатах и сыпал красивыми цифрами как из рога изобилия.

Среди них президент, в частности, упомянул об уменьшении внешнего госдолга и низких ставках под кредиты.

"Впервые, начиная с того же 2013 года, мы снизим госдолг до уровня ниже 50% ВВП", – заявил Зеленский, сходу при этом соврав.

Дело в том, что в проекте госбюджета на 2022 год, актуальном на данный момент, заложено снижение соотношения государственного долга к ВВП до 57,6% по сравнению с ожидаемыми 64,7 % в бюджете текущего года.

Кроме того, президент заявил, что в 2021 году будет рекордный ВВП в долларовом выражении по сравнению с 2008 и 2013 годами, в чем заслуги нынешней власти, правда, нет – повлияла высокая инфляция, которую украинцы уже ощутили на себе. В отличие от роста ВВП...

Обрадовал наивных приверженцев Зеленский еще и пятипроцентными кредитными ставками, которые, впрочем, будут доступны только "честным налогоплательщикам", без конкретизации критериев таковых.

Не мог не вспомнить президент и о волнующей большинство украинцев теме - коммунальных тарифах.

"Повышение тарифов - это впервые не об Украине", - заявил глава государства и пообещал новую программу тепломодернизации и энергонезависимости Украины, которая позволит Украине "впервые получить настоящую энергетическую независимость", сказал Президент.

Правда, при этом он почему-то не учел, что энергонезависимость достигается не только термомодернизацией, но и увеличением добычи собственных энергоносителей, программу которой "Нафтогаз" оглушительно провалил. Напомним, добыча "голубого топлива" в последние годы в Украине неуклонно сокращается, несмотря на различные заявления наших топ-чиновников.

Где тарифы – там и повышение зарплат, подумали на Банковой: президент в послании пообещал достойную оплату труда врачам, похваставшись эффективной борьбой с пандемией – на сегодня, дескать, сделано 24 миллиона прививок. Правда, провал кампании по вакцинации Зеленский обошел стороной, как и рекордную смертность от ковида в Украине. Впрочем, и с зарплатами врачей тоже не все хорошо. Более того, здесь глава государства тоже слукавил, ведь в начале тормозил реформу медицины, которая предусматривала новую систему финансирования работы медиков еще с начала 2021 года.

Конечно, не забыл Зеленский похвастаться и "рекордным" строительством дорог и мостов: в планах "Большого строительства" на следующие два года — построить 15 тыс. км дорог и 810 мостов. В планах и запуск государственной авиакомпании, которая через четыре года должна насчитывать 20 самолетов.

Картину всеобщего благоденствия президент продолжил обещанием закрыть в следующем году очередь на жилье для ветеранов войны на Донбассе, что выглядит абсолютно ничем не подкрепленным заявлением.

Но, видимо, самым громким обещанием Зеленского стал закон об экономическом паспорте украинца. Суть этой идеи в том, что средства от ренты за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины (рожденных в 2019 году и позже), которые по достижении совершеннолетия смогут использовать для оплаты образования в Украине или покупки жилья. Соответствующий проект Зеленский пообещал внести в Раду до конца года.

Спору нет, как политтехнологический прием это заявление выглядит весьма красиво: рейтинги власти повысятся сейчас, а выполнять обещания (или "соскакивать" с этой авантюры) через много лет будет совсем другая команда. Впрочем, даже в следующем году на ее выполнение нужно будет заложить в бюджет вполне конкретные, немаленькие суммы, явно превышающие несколько миллиардов на раздачу "Вовиной тысячи".

Повторил Зеленский и обещание внести в парламент законопроект о двойном гражданстве, который был анонсирован как шаг навстречу украинцам из западной диаспоры.

"Я знаю насколько важным для украинцев, проживающих в США, ЕС, Канаде, является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - сказал Зеленский.

Как подсадить украинцев на электронное голосование

Также глава государства считает, что Украина избавилась бюрократии и коррупции благодаря запуску программы "Дия".

"Теперь назначить или перечислить пенсию нашим пожилым людям сможет не женщина в кабинете, а внук на диване. Мы уже начинаем запуск этой функции, и "Дия" охватит всех украинцев, вне зависимости от возраста", - считает президент, видимо, забыв, что далеко не все возрастное население Украины пользуется смартфонами.

Но самую важную подноготную в двойном гражданстве и запуске "Дии" для пенсионеров эксперты видят в том, что таким образом меняется вся электоральная картина, а именно добавляется 8-10 млн избирателей, голосующих в приложении Минцифры.

Волей-неволей вспоминается "чудесный" опыт электронного волеизъявления в России, когда результаты последних выборов в Госдуму рисовались в Москве - в Центризбиркоме.

И, конечно, "привет" Ринату.

Кроме всяческих благостных картинок будущего, Зеленский не забыл о главной теме последнего времени - олигархах, с которыми, по его мнению, впервые за 30 лет начали системную борьбу, которая будет успешной и закончится победой. При этом президент не забыл несколько раз косвенно - но абсолютно недвусмысленно - вспомнить о самом богатом украинце Ринате Ахметове, отметив, что один человек не может владеть 20% ВВП страны.

Как сказал "Апострофу" политолог Ярослав Макитра, несмотря на живую манеру подачи, не совсем понятно, к каким адресатам обращается президент.

"Глядя на рейтинги падающего к президенту уровня доверия, все-таки есть видение, что большая часть граждан, слушая президента, не обращает внимания, что именно сказано, воспринимает это как негатив, и определенные фразы даже вырываются из контекста. В целом, есть акцент на негативе. Поэтому само по себе выступление достаточно неплохое, особенно на фоне провальной пресс-конференции (в пятницу, 26 ноября, Зеленский в течение шести часов общался с журналистами - "Апостроф"), но совершенно не факт, что это даст какие-то серьезные электоральные показатели, потому что есть выступление президента, и есть все остальное что делается в государстве", - говорит Макитра.

По мнению Макитры, послание позволит лишь частично перебить негатив, но если не будет серьезных изменений информационной политики и других политических процессов, то само по себе выступление Зеленского кардинально не изменит ситуацию. Да и тот факт, что уровень доверия к президенту в обществе падает, одним выступлением, даже неплохим, наверняка не спасти.

Коллега Макитры Владимир Фесенко обращает внимание "Апострофа" на то, что акцент в послании сделан на социально-экономическую проблематику, и в этом есть интерес президента: там много идей, которые касаются простых граждан.

"Взять тот же экономический паспорт. Деньги от природной ренты должны идти не олигархам, а молодому поколению. И если эта идея будет реализована, суммы не будут, наверное, астрономическими, у нас все-таки не Эмираты, но это то, что получит конкретный гражданин, это тема где работает интерес простого украинца. Точно так же тема кредитования льготного кредитования, тут ставка не на какие-то целевые группы, а на простого украинца. То есть, это обращение в широком смысле к тем избирателям, которые хотят уйти от идеологических конфликтов постмайданного периода и хотят повышения уровня качества жизни. Это по сути его либо нынешние, либо бывшие избиратели, те кто за него проголосовал в 2019 году, он с ними хочет возобновить такой диалог. А насколько это будет успешно - зависит от успешности реализации этих инициатив", - говорит Фесенко.

Он также считает, что полностью перебить негатив в сторону власти послание вряд ли сможет, потому что эмоции тех, кто против Зеленского, не изменятся от этого послания.

"Важно влияние послания на тех, кто колеблется, не за и не против Зеленского. У них критическая оценка многого из того, что произошло в стране за последние два года, есть разочарования, но нет ненависти к Зеленскому. Поэтому вот эти люди будут определять дальнейшую ситуацию в стране", - отмечает Фесенко.

По словам политического эксперта Ярослава Божко, Зеленский пытался подать обращение максимально эмоционально, ориентируясь на простого, не очень разбирающегося в политике рядового украинца.

"Президент ориентируется на простого, наиболее неприхотливого в политическом смысле украинца, и говорить здесь о региональном или возрастном разрезе достаточно трудно, но мы понимаем, что его электорат — это те люди, которые в значительной степени аполитичны. Это была презентация достижений, с которыми отчасти можно согласиться, а частично - нет, так как значительная часть сказанного им реализуется лишь частично и не без скандалов", - утверждает Божко.

В то же время Зеленский не работает с теми электоральными группами, которые заточены на его критику.

"Людям, более погруженным в политические коммуникации и в политическую проблематику кажутся важными вещи, не упомянутые в послании, и на них президент как раз не делает ставку. Но мы понимаем, что Зеленский хочет капсулировать критику, чтобы она оставалась в пределах небольших групп, прежде всего активистских, с которыми его кампания фактически не работает", - подытоживает Божко.

Судя по последним социологическим опросам, такая тактика не работает - поддержка Зеленского стремительно падает, а его "слуги", регулярно попадающие в скандалы, идут вниз с невероятной скоростью.

Тезисы Послания

Про экономику

Золотовалютные резервы Украины выросли и сегодня достигают 30 миллиардов долларов.

"Это является самым высоким показателем с 2013 года. Впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнесов опустилась ниже 10%. Сейчас это в среднем 9 и 7 процентов", - сказал президент. По его словам, государственный долг Украины будет снижен до уровня менее 50% от ВВП по итогам 2021 года.

"В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – превысит $190 млрд. Это больше, чем в докризисном 2008 году и в 2013 году. Впервые с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% от ВВП", – заявил президент.

Про экономический паспорт

Зеленский поприветствовал Раду с принятием законопроекта 5600, который поднял ренту на добычу природных ресурсов. Президент до 10 декабря вносет в Раду законопроект про экономический паспорт украинца. В нем плата за использование украинских недр будет накапливаться на счетах детей граждан Украины. Их можно будет потратить на обучение и покупку жилья в Украине.

Про кредитную программу

Президент анонсировал старт кредитной программы под 5% на покупку жилья, электромобиля или переобучение для новой профессии.

Про зарплаты

Зарплата врачей за год выросла вдвое. С 1 января она составит минимум 20 000 грн, средняя зарплата медиков составит 24 000 грн. Он также напомнил, что минимальная зарплата в Украине с 1 декабря составляет 6500 грн.

Про жилье для ветеранов

"Я горжусь тем, что в 2022 году мы, впервые с начала войны на востоке Украины, впервые полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны. Сразу после ветеранов, мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих", - заявил Зеленский.

Про пенсионеров

Президент Зеленский заявил, что запущена программа доплат к пенсиям для людей в возрасте 75+. В ближайшее время Рада рассмотрит законопроект по пенсионной системе.

Про награды школьникам

Победители школьных олимпиад будут получать по 100 тысяч гривен.

Про Крым и Донбасс

Зеленский заявил, что без прямого диалога с РФ конфликт в Донбассе не будет завершен. Он добавил, что не боится прямого диалога с РФ, и знает, какие страны делают вид, что поддерживают Украину:

"И мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия! И не боятся говорить друг другу правду! Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте! А если мы не хотим - хотим просто ходить об этом говорить, давайте ничего не делать!" - сказал Президент.

Напомнил про 47 стран-участниц "Крымской платформы", резолюцию ООН, где документы по ней будут закреплены, а также принятый закон про "коренные народы", который признает татар коренной национальностью Украины.

"Возвращать Крым мы будем не только на билбордах", – сказал Зеленский.

Для молодежи Крыма и неподконтрольного Донбасса высшее образование в Украине будет доступно без ЗНО.

Про двойное гражданство

Президент внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры: "Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины"

Про приложение "Дия"

Украина стала первой страной, которая ввела цифровые паспорта и водительские права. С сегодняшнего дня вводится услуга по смене места прописки онлайн.

"Уже сейчас открыть ФОП можно открыть за 10 минут. Для этого мы наконец запускаем "Дія. Сіті", - заявил президент.

Про перепись населения

Украина проведет перепись населения совместно с Apple в феврале 2023 года.

Про "Северный поток 2"

Отдельно Зеленский напомнил об угрозе "Северного потока-2" и поблагодарил всех международных партнеров за усилия в сопротивлении запуска газопровода.

Про УНА

Украинская национальная авиакомпания (UNA) будет насчитывать 20 воздушных судов до 2025 года. По всей стране будут строится аэропорты. В том числе на Закарпатье и Донбассе.

Про строительство

"Украина и хорошие дороги — слова синонимы. Мы построили 13 000 км дорог. Цель 15 000 км дорог за 2 года" — заявил президент.

Президент пообещал за следующие 2 года построить 810 мостов и мостовых переходов в Украине. В Украине построят завод по изготовлению военных дронов.

Про флот и танки

Украина восстанавливает научный морской флот, в этом году появилось 2 новых судна для экспедиций на Антарктиду и изучения мирового океана. Также он сказал, что "впервые за долгие годы мы начали строить в Харькове наши танки, современные украинские танки".

Денис Захаров, Константин Соборный, Сергей Прилуцкий, Апостроф



