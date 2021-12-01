Во всем виновна Украина, считает Путин и грозит «красными линиями»

НАТО бьет тревогу из-за эскалации ситуации у границ Украины: там сосредоточена военная группировка, насчитывающая уже более 100 тысяч человек и современная военная техника. На форуме «Россия зовет» президент РФ Владимир Путин прокомментировал эту обеспокоенность и возможность эскалации конфликта на украинско-российской границе.

Он заявил, что Украина и Россия должны "наладить свои отношения" и тогда никаких угроз не будет. Правда, он не уточнил, как именно должен пройти процесс "налаживания", как нее сказал и о том, какую цену должна заплатить Украина за "замирение".

Владимир Путин заявил также о существовании так называемых «красных» линий для Украины, которым считает получение Киевом современных видов вооружений.

«Где эти «красные линии»? Прежде всего, создание угроз для нас, которые могут исходить из этой территории. Если и дальше все будет расширяться в этой инфраструктуре, то я уже публично говорил: если на территории Украины возникнут ударные комплексы, подлетное время к Москве будет 7–10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать по отношению к тем, кто нам так угрожает», – утверждает Путин.

Также он подчеркнул, что на вооружении в Росси уже есть гиперзвуковые ракетные установки.

Также глава РФ напомнил, что подобные разговоры, уже были весной этого года после учений «Запад-2021», но его не произошло. Также он заявил, что Россия обеспокоена военными учениями у ее границ, в частности, в акватории Черного моря. Так как эти учения могут представлять угрозу как для РФ, так и для людей в «ДНР» и «ЛНР».

«Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух республиках — «ЛНР» и «ДНР», то там тоже создаются постоянные угрозы при передвижении военных соединений вблизи их территорий», — отметил Путин, доказав этими словами, что он не считает окуппированные территории Украиной.

Источник: АиФ-Украина